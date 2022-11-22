سياسة
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"باتفاق متبادل وعلى الفور".. رونالدو يغادر مانشستر يونايتد
أصدر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بياناً أعلن فيه أن كريستيانو رونالدو سيغادر النادي "على الفور" بعد "اتفاق متبادل" بين الطرفين، وذلك قبل يومين من المباراة الأولى للنجم البرتغالي في مونديال قطر 2022.
"باتفاق متبادل وعلى الفور".. رونالدو يغادر مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد يعلن مغادرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صفوفه "على الفور" بعد "اتفاق متبادل" / Others
22 نوفمبر 2022

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الثلاثاء أن كريستيانو رونالدو سيغادر النادي "على الفور" بعد "اتفاق متبادل" بين الطرفين، وذلك قبل يومين من المباراة الأولى للنجم البرتغالي في مونديال قطر 2022.

ويأتي رحيل رونالدو عن اليونايتد بعد المقابلة التلفزيونية المدوية التي أجراها الأسبوع الماضي وقال فيها إنه شعر "بالخيانة" من مسؤولي النادي، متهماً إياهم بمحاولة الإطاحة به، وأنه لا يكنّ احتراماً للمدرب الهولندي إريك تن هاغ.

وجاء في بيان للنادي، أن "كريستيانو رونالدو سيغادر مانشستر يونايتد باتفاق متبادل وعلى الفور" قبل قرابة ستة أشهر من نهاية عقده.

وتابع: "يشكره النادي على مساهمته الهائلة خلال فترتين في أولد ترافورد، إذ سجل 145 هدفاً في 346 مباراة، ويتمنى له ولأسرته التوفيق في المستقبل".

وعاد رونالدو في صيف 2021 إلى مانشستر يونايتد، قادماً من يوفنتوس الإيطالي، بعد أن غادره في 2009 إلى ريال مدريد الإسباني في أعقاب فترة أولى بدأت في 2003 حقق خلالها لقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا 2008 في العام الذي تُوّج به بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى من أصل 5.

لكن النتائج مع عودته لم تكن كما يرغب، إذ حل الفريق سادساً الموسم الماضي الذي كان رونالدو أفضل هدافيه مع 24 هدفاً في جميع المسابقات وفشل بالتالي في التأهل إلى دوري الابطال.

وحاول رونالدو وفق وسائل إعلام ومقربين، مغادرة "أولد ترافورد" خلال الصيف لهذا السبب.

وتراجع دوره في تشكيلة "الشياطين الحمر" منذ تولي تن هاغ القادم من أياكس أمستردام المسؤولية في مايو/أيار الماضي وعوقب هذا الموسم بوقفه مباراة تشلسي لرفضه الدخول بديلاً في المواجهة ضد توتنهام.

لكن هجومه الأخير ذهب إلى أبعد من ذلك، إذ انتقد أيضاً مالكي النادي، عائلة غلايزر الأمريكية، زاعماً أنهم "لا يهتمون" بالنجاح الرياضي للفريق، ما مهّد لبداية نهايته مع الفريق.

وختم النادي في بيانه: "لا يزال الجميع في مانشستر يونايتد يركزون على مواصلة تقدم الفريق تحت قيادة إريك تن هاغ والعمل معاً لتحقيق النجاح على أرض الملعب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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