قتل 3 مدنيين وأصيب 8 آخرون الثلاثاء في قصف صاروخي لتنظيم YPG/PKK الإرهابي على مدينة أعزاز الخاضعة للمعارضة السورية بريف محافظة حلب.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول بأن التنظيم الإرهابي شن الهجوم انطلاقاً من منطقة تل رفعت التي يواصل احتلالها، شمالي محافظة حلب، والتي كان ينبغي أن ينسحب منها بموجب التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وأسفر القصف الصاروخي على مدينة أعزاز عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 8 آخرين بعضهم حالتهم خطيرة، وفق معلومات أولية.

ونُقِل المصابون إلى مستشفيات قريبة في المنطقة.

ويواصل تنظيم YPG الإرهابي (ذراع PKK الإرهابي في سوريا)، الذي طُرِد من منطقة عفرين بريف حلب عبر عملية "غصن الزيتون"، احتلاله لمدينة تل رفعت.

وانطلاقاً من منطقة تل رفعت يشن التنظيم الإرهابي هجمات بين الفينة والأخرى على التجمعات السكنية في جرابلس وعفرين واعزاز ومواقع الجيش الوطني السوري على خطوط التماس.