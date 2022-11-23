سياسة
2 دقيقة قراءة
مصدرها "YPG" الإرهابي.. سقوط 3 قذائف على كيليس جنوبي تركيا
سقطت 3 قذائف على ولاية كيليس جنوبي تركيا بمنطقة معبر أونجوبينار الحدودي. وأفادت مصادر أمنية أن القذائف أطلقت من منطقة تل رفعت الخاضعة لسيطرة تنظيم YPG الإرهابي.
مصدرها "YPG" الإرهابي.. سقوط 3 قذائف على كيليس جنوبي تركيا
سقطت القذائف على أرض زراعية دون وقوع خسائر مادية أو بشرية / صورة: AA
23 نوفمبر 2022

سقطت 3 قذائف على منطقة معبر "أونجوبينار" الحدودية في ولاية كيليس جنوبي تركيا، أطلقها تنظيم YPG الإرهابي من الأراضي السورية.

وسقطت القذائف على أرض زراعية دون وقوع خسائر مادية أو بشرية حسب وكالة الأناضول.

وعلى إثر ذلك، كثفت السلطات التركية من تدابيرها الأمنية في المنطقة.

بدورها، قالت ولاية كيليس في بيان، إن 3 قذائف سقطت في الولاية بحلول الساعة 21:25 (3 ت.غ) من مساء الثلاثاء.

وأكدت أن القذائف أطلقت من منطقة تل رفعت شمالي سوريا، والخاضعة لسيطرة تنظيم YPG الإرهابي.

والاثنين، أعلنت مصادر رسمية تركية استشهاد 3 شهداء وإصابة 10 آخرين بقصف بالصواريخ أطلقته عناصر تنظيم PKK/YPG الإرهابي على قضاء قارقاميش الحدودية من الأراضي السورية.

ويتزامن هذا الاستهداف مع عملية "المخلب-السيف" الجوية التي أطلقتها القوات التركية فجر الأحد، ضد مواقع للإرهابيين شمالي العراق وسوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيانٍ، إن العملية تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على الحق المشروع في الدفاع عن النفس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us