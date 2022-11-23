سقطت 3 قذائف على منطقة معبر "أونجوبينار" الحدودية في ولاية كيليس جنوبي تركيا، أطلقها تنظيم YPG الإرهابي من الأراضي السورية.

وسقطت القذائف على أرض زراعية دون وقوع خسائر مادية أو بشرية حسب وكالة الأناضول.

وعلى إثر ذلك، كثفت السلطات التركية من تدابيرها الأمنية في المنطقة.

بدورها، قالت ولاية كيليس في بيان، إن 3 قذائف سقطت في الولاية بحلول الساعة 21:25 (3 ت.غ) من مساء الثلاثاء.

وأكدت أن القذائف أطلقت من منطقة تل رفعت شمالي سوريا، والخاضعة لسيطرة تنظيم YPG الإرهابي.

والاثنين، أعلنت مصادر رسمية تركية استشهاد 3 شهداء وإصابة 10 آخرين بقصف بالصواريخ أطلقته عناصر تنظيم PKK/YPG الإرهابي على قضاء قارقاميش الحدودية من الأراضي السورية.

ويتزامن هذا الاستهداف مع عملية "المخلب-السيف" الجوية التي أطلقتها القوات التركية فجر الأحد، ضد مواقع للإرهابيين شمالي العراق وسوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيانٍ، إن العملية تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على الحق المشروع في الدفاع عن النفس.