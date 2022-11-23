سياسة
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مصرع مواطن إثر سقوطه خلال وقوع زلزال بقوة 5.9 درجة ضرب ولاية دوزجة التركية
وقع زلزال بقوة 5.9 درجة بقضاء "غول ياقا" بولاية دوزجة شمال غربي تركيا على عمق 6.81 كيلو متر تحت سطح الأرض، وأعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" أن مواطناً تركياً لقي مصرعه، نتيجة سقوطه أرضاً أثناء محاولة الخروج من منزله لحظة وقوع الزلزال.
مصرع مواطن إثر سقوطه خلال وقوع زلزال بقوة 5.9 درجة ضرب ولاية دوزجة التركية
وقع الزلزال على عمق 6.81 كيلو متر تحت سطح الأرض وتبعه عدة هزات ارتدادية كان أكبرها بقوة 4,2 / صورة: AA
23 نوفمبر 2022

أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" أن المواطن التركي حكمت تشلبي (47 عاماً) لقى مصرعه، نتيجة سقوطه أرضاً أثناء محاولة الخروج من منزله لحظة وقوع زلزال بقوة 5.9 درجة، ضرب ولاية دوزجة شمال غربي تركيا وشعر به سكان مدينة إسطنبول والولايات المجاورة

وحسب (آفاد) وقع الزلزال في الساعة 04.08 بالتوقيت المحلي في قضاء "غول ياقا" بولاية دوزجة.

وأشار البيان إلى أنّ الزلزال وقع على عمق 6.81 كيلو متر تحت سطح الأرض. وتبع الزلزال عدة هزات ارتدادية كان أكبرها بقوة 4,2.

وأفاد مراسل الأناضول نقلاً عن مصادر مطلعة، أن تشلبي سقط على الأرض أثناء محاولته مغادرة المنزل لحظة الزلزال.

وأضاف أن سقوطه تسبب في حدوث نزيف في الدماغ، وأن الكوادر الطبية في مستشفى أتاتورك الحكومي بالولاية، لم يتمكنوا من إنقاذه.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قد أعلن في وقت سابق، إصابة نحو 50 شخصاً في الزلزال الذي بلغت قوته 5.9 درجات.

وقال مراسل الأناضول، إن الزلزال أدى إلى انهيار متجر في دوزجة وألحق أضراراً في نحو 8 مبان، بينها القصر العدلي.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إرسال تعزيزات طبية إلى الولاية.

وعقب الزلزال تحركت فرق الهلال الأحمر التركي إلى ولاية دوزجة لتقديم الدعم للمواطنين الذين فضلوا قضاء الليلة خارج المنازل خوفاً من حدوث هزات ارتدادية أخرى.

وعقب الزلزال مباشرة أجرى وزير الداخلية سليمان صويلو زيارة إلى دوزجة لتفقد الوضع. وفي تصريحات للصحفيين قال صويلو إن عشرات الهزات الارتدادية تبعت الزلزال اثنان منهم بقوة أكبر من 4 درجات.

وأضاف صويلو أنهم لم يتلقوا أي بلاغات حول مبان تعرضت لخسائر شديدة، مشيراً إلى أنهم سيبدؤون على الفور أعمال تفقد حوالي 8 آلاف مبنى بينها مدارس للتأكد من عدم تأثرها بالزلزال

مصدر:TRT عربي - وكالات
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