لقي إسرائيلي مصرعه وأصيب 14 آخرون جراء انفجارين وقعا في مدينة القدس صباح الأربعاء.

وقالت الشرطة الإسرائيلية: "سُمع دوي انفجار قرب محطة حافلات في طريق الخروج من القدس".

وأضافت: "هناك العديد من الضحايا في مكان الحادث بدرجات متفاوتة من الإصابة، وصنفت إصابة بعضهم بأنها خطيرة للغاية".

بعد ذلك أعلنت الشرطة أن أحد المصابين توفي متأثراً بجراحه.

وتابعت: "العديد من قوات الشرطة تشق طريقها إلى مكان الحادث ولا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق".

ومن جهتها قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الانفجار نتج عن عبوة ناسفة كانت مخبأة في حقيبة، دون مزيد من التفاصيل.

وأعلنت نجمة داود الحمراء في تغريدة على تويتر إصابة 9 أشخاص بينهم حالتان خطيرتان وواحدة متوسطة وأربع حالات طفيفة.

وبعد وقت قصير من وقوع الانفجار الأول، جرى الإبلاغ عن انفجار ثان في مكان قريب من محطة الحافلات في القدس، ووردت أنباء عن إصابة 4 أشخاص.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصدر بالشرطة قوله "الشرطة تشتبه بأن القدس تعرضت لعملية مزدوجة، وجرى إخلاء 15 جريحاً حتى الآن إلى المستشفيات".

فيما قال مصدر كبير بالشرطة الإسرائيلية لصحيفة "هأرتس" إن "الاشتباه يدور حول عمليتين مخطط لهما بشكل مسبق".

وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" بأن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقاً بالحادث ولم تستبعد احتمال وقوع هجوم.

كما أغلقت الشرطة مداخل مدينة القدس.