سياسة
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بعد فرضه حجراً على جميع العمال.. احتجاجات واسعة في أكبر مصنع آيفون في الصين
اندلعت احتجاجات واسعة، الأربعاء، في مصنع لهواتف آيفون بمدينة تشنغتشو الصينية، طالب فيها العمال بالحصول على حقوقهم، بعد أن قررت إدارة المصنع فرض حجر على العمال كافة نتيجة ارتفاع الإصابات بكوفيد 19.
بعد فرضه حجراً على جميع العمال.. احتجاجات واسعة في أكبر مصنع آيفون في الصين
فرضت إدارة مصنع آيفون التابع لشركة فوكسكون حجراً على العمال كافة على خلفية ارتفاع الإصابات بكوفيد 19 / صورة: Reuters
23 نوفمبر 2022

جرت تظاهرات حاشدة الأربعاء في مصنع آيفون في مدينة تشنغتشو بوسط الصين، وهو أكبر مصنع في العالم لهذه الهواتف وتملكه شركة فوكسكون التايوانيّة، حسب ما كشفت مقاطع فيديو نشرت على موقع تويتر ونظيره الصيني "ويبو" الأربعاء.

وأظهرت المشاهد بصورة خاصة حشداً من العمال يسيرون خلال النهار في شارع، وفي مواجهتهم عناصر من شرطة مكافحة الشغب وأشخاص يرتدون بزات عازلة بيضاء.

ويقع المصنع في تشنغتشو بولاية هينان في وسط الصين.

ويظهر في أحد مقاطع فيديو جرى بثّه مباشرة عشرات العمال يتظاهرون ليلاً وهم يهتفون "لندافع عن حقوقنا" أمام صفوف من الشرطيين وآلية شرطة.

وفي مشاهد أخرى يمكن رؤية بقايا بوابة متفحمة يبدو أنّها أحرقت خلال الليل.

كما يظهر في لقطات أخرى عامل يضع حاجزاً معدنياً على الأرض فيما يهتف الشخص الذي يصور الفيديو "إنهم يهجمون!" و"قنابل مسيلة للدموع!"

وجرى حجب وسم " #اضطرابات فوكسكون" على ما يبدو ظهر الأربعاء على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية غير أن بعض التعليقات التي تتحدث عن التظاهرات كانت لا تزال منشورة.

وفوكسكون مجموعة ضخمة تُجمّع منتجات إلكترونية لحساب العديد من العلامات التجارية الدولية وهي الشركة المتعاقدة الرئيسية مع مجموعة آبل.

وواجهت الشركة التايوانية في الأشهر الأخيرة زيادة في عدد الإصابات بكوفيد-19 في موقعها الضخم في تشنغتشو الذي يوظّف أكثر من مئتي ألف شخص تقيم الشركة مأوى لهم في الموقع.

وقررت فوكسكون فرض حجر على الموقع والعمال في داخله. غير أن المئات منهم فروا بعد ذلك هلعين من الموقع سيراً على الأقدام.

والمجموعة التايوانية هي أكبر مؤسسة في القطاع الخاص في الصين، حيث توظف أكثر من مليون شخص في حوالى ثلاثين مصنعاً ومعهد أبحاث عبر مختلف أنحاء البلد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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