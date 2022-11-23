سياسة
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الحرس الثوري الإيراني يتهم إسرائيل بقتل أحد مستشاريه في انفجار قرب دمشق
قال الحرس الثوري الإيراني إن أحد مستشاريه قد قُتل في انفجار عبوة ناسفة بالقرب من مدينة دمشق السورية، واتهم إسرائيل بالوقوف وراء الحادثة.
الحرس الثوري الإيراني يتهم إسرائيل بقتل أحد مستشاريه في انفجار قرب دمشق
الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل أحد مستشاريه في انفجار عبوة ناسفة قرب دمشق / صورة: AP
23 نوفمبر 2022

قُتل عقيد في الحرس الثوري الإيراني، الاثنين، قرب دمشق بانفجار عبوة ناسفة اتُّهمت إسرائيل بالوقوف وراءه، وفق ما أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء الأربعاء.

ونقلت "تسنيم" عن بيان للحرس الثوري "استشهاد العقيد داود جعفري، أحد مستشاري قوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري في سوريا على يد عملاء الكيان الصهيوني (صباح الاثنين) بانفجار عبوة ناسفة على الطريق قرب دمشق".

ومنذ بداية العام الجاري، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن سلسلة اغتيالات استهدفت قادة وعناصر بقوات الجو فضاء التابعة له، اتهم إسرائيل بالمسؤولية عنها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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