قُتل عقيد في الحرس الثوري الإيراني، الاثنين، قرب دمشق بانفجار عبوة ناسفة اتُّهمت إسرائيل بالوقوف وراءه، وفق ما أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء الأربعاء.

ونقلت "تسنيم" عن بيان للحرس الثوري "استشهاد العقيد داود جعفري، أحد مستشاري قوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري في سوريا على يد عملاء الكيان الصهيوني (صباح الاثنين) بانفجار عبوة ناسفة على الطريق قرب دمشق".

ومنذ بداية العام الجاري، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن سلسلة اغتيالات استهدفت قادة وعناصر بقوات الجو فضاء التابعة له، اتهم إسرائيل بالمسؤولية عنها.