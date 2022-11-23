سياسة
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سوق نشطة.. "نيسان" تبدي اهتماماً ببناء منظومة لإنتاج السيارات في تركيا
قال جوردي فيلا، نائب الرئيس الإقليمي للمبيعات والتسويق في شركة  "نيسان موتورز" اليابانية، إن تركيا مرشحة لتكون أحد أهم مراكز الإنتاج الخاصة بالشركة. مبدياً اهتماماً كبيراً بالسوق التركية.
سوق نشطة.. "نيسان" تبدي اهتماماً ببناء منظومة لإنتاج السيارات في تركيا
شركة "نيسان" اليابانية تخطط لبناء منظومة لإنتاج السيارات في تركيا / صورة: AP
23 نوفمبر 2022

تتجه تركيا لتكون مقراً جديداً وإضافياً لمصانع شركة "نيسان موتورز" اليابانية، بهدف إنتاج سيارات للأسواق المحلية والأوروبية والشرق الأوسط.

يقول جوردي فيلا، نائب الرئيس الإقليمي للمبيعات والتسويق في "نيسان موتورز"، إن شركته تنظر إلى تركيا بوصفها بلداً مرشحاً لبناء خطوط لإنتاج السيارات.

حديث فيلا للأناضول عن خطط "نيسان" الاستثمارية في تركيا، جاء عقب الحفل التعريفي الذي نظمته الشركة للترويج لسيارتيها الجديدتين من طراز "X-Trail" و"Qashqai".

ولفت إلى أن "نيسان" لا تملك حالياً خططاً استثمارية محددة في تركيا، "لكنها تعتبر من البلدان المرشحة لتكون أحد مراكز الإنتاج الخاصة بالشركة، بسبب قيمة التكاليف المناسبة وسهولة الوصول إلى سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية".

وأشار فيلا إلى أن الشركة تتجه نحو بيع السيارات الكهربائية في تركيا، بالتزامن مع تركيزها على بيع هذا النوع من السيارات في السوق الأوروبية.

وأضاف: "شركتنا تعمل على المساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية لتصل إلى الصفر وإنتاج مركبات آمنة.. السوق التركية تتشابه مع نظيرتها الأوروبية لا سيما من ناحية معايير الصناعة والإنتاج وطلبات العملاء".

سوق نشطة

يدرك فيلا ارتفاع الطلب على السيارات في تركيا، في وقت تعمل فيه شركته على تلبية هذا الطلب بشكل إيجابي "سوق السيارات التركية لا تزال نشطة.. تركيا تمتلك ميزات مهمة تسمح بتطوّر السوق".

وزاد: "نعمل على الاستجابة لطلبات السوق التركية من خلال نهجين قصير وطويل الأمد".

النهج الأول يقوم على تعريف السوق التركية بمنتجات نيسان الجديدة، والعمل على بيع تلك المنتجات داخل تركيا، "وعلى المدى الطويل، نعمل على تنظيم مجموعة من الأنشطة في تركيا، مشابهة لتلك التي ننظمها في البلدان الأوروبية".

سيارة "توغ" ستكون منافساً

وأوضح فيلا أن السيارة الكهربائية التركية "توغ" (Togg) ستقدم مساهمة مهمة في مجال تطوير قطاع صناعة المركبات الكهربائية في تركيا.

وتابع أن "توغ ستكون قادرة على المنافسة في سوق السيارات العالمية، وأن هذه المنافسة ستحدث آثاراً إيجابية مهمة على شركة نيسان اليابانية".

في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتفلت تركيا بإنتاج أول سيارة محلية إيذاناً ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية "توغ".

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100%، وتسعى من خلالها إلى بناء علامة تجارية عالمية و تشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.

وسينتج مصنع "توغ" 175 ألف سيارة سنوياً عند وصوله إلى العمل بطاقة كاملة، وسيوفر 4 آلاف و300 فرصة عمل مباشرة، و20 ألفاً بشكل غير مباشر.

خطط إضافية لـ"نيسان"

ولفت فيلا إلى أن "نيسان" لديها خططاً لجلب المزيد من المركبات لتلبية طلب العملاء في تركيا.. "نخطط لزيادة عدد المركبات عالية الجودة في تركيا، وعليه تجري شركتنا مجموعة دراسات في هذا الإطار".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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