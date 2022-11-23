سياسة
2 دقيقة قراءة
أقار: تحييد 254 إرهابياً  وتدمير 471 موقعاً منذ انطلاق "المخلب-السيف"
تمكنت القوات المسلحة التركية من تحييد 254 إرهابياً وقصف 471 معقلاً لهم منذ انطلاق عملية "المخلب-السيف" شمالي سوريا والعراق. فيما قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن الإرهابيين حُشروا في الزاوية، وقصفوا مواقع مدنية بـ"دناءة".
أقار: تحييد 254 إرهابياً  وتدمير 471 موقعاً منذ انطلاق "المخلب-السيف"
وزير الدفاع التركي خلوصي أقار في مركز العمليات التابع للقوات البرية التركية / Others
23 نوفمبر 2022

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار تحييد 254 إرهابياً وقصف 471 موقعاً لهم منذ انطلاق عملية "المخلب-السيف" شمالي سوريا والعراق.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الأربعاء، خلال اتصال مرئي من مركز العمليات التابع للقوات البرية التركية، مع قادة الوحدات الحدودية.

وفجر الأحد أطلقت تركيا عملية "المخلب-السيف" الجوية ضد مواقع إرهابيي تنظيم PKK/YPG شمالي العراق وسوريا.

وتَلقَّى أقار برفقة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش يشار غولر، معلومات من القادة الميدانيين عن التطورات الأخيرة، وقدّم لهم توجيهات.

وقال الوزير إن عملية "المخلب-السيف" بدأت بهجوم جوي هو الأكبر والأشمل والأكثر تأثيراً في الفترة الماضية، وإنها متواصلة بنجاح.

وأضاف: "قُصف حتى هذه اللحظة (صباح الأربعاء) 471 موقعاً وحُيّد 254 إرهابياً في العملية".

ولفت إلى أن الإرهابيين حُشروا في الزاوية عقب عمليات القوات المسلحة التركية، وقصفوا مواقع مدنية بدناءة.

وأكّد أن التنظيم الإرهابي يسعى مع أنصاره وداعميه داخل وخارج البلاد إلى تضليل الرأي العالم بعد كل عملية ناجحة للجيش التركي.

وشدّد على أن القوات المسلحة التركية لا تستهدف سوى التنظيمات الإرهابية مثل PKK/YPG/PYD، والمواقع التابعة لها.

وأردف: "ليس لدينا أي مشكلة مع أي مجموعة إثنية أو دينية أو طائفية أو مع إخواننا الأكراد أو العرب".

وذكر أن الوقت حان للقصاص من الإرهابيين ومعاقبتهم على دماء الشهداء، وسيعلمون أنه لا يمكنهم مواجهة الجيش التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us