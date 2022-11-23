أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار تحييد 254 إرهابياً وقصف 471 موقعاً لهم منذ انطلاق عملية "المخلب-السيف" شمالي سوريا والعراق.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الأربعاء، خلال اتصال مرئي من مركز العمليات التابع للقوات البرية التركية، مع قادة الوحدات الحدودية.

وفجر الأحد أطلقت تركيا عملية "المخلب-السيف" الجوية ضد مواقع إرهابيي تنظيم PKK/YPG شمالي العراق وسوريا.

وتَلقَّى أقار برفقة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش يشار غولر، معلومات من القادة الميدانيين عن التطورات الأخيرة، وقدّم لهم توجيهات.

وقال الوزير إن عملية "المخلب-السيف" بدأت بهجوم جوي هو الأكبر والأشمل والأكثر تأثيراً في الفترة الماضية، وإنها متواصلة بنجاح.

وأضاف: "قُصف حتى هذه اللحظة (صباح الأربعاء) 471 موقعاً وحُيّد 254 إرهابياً في العملية".

ولفت إلى أن الإرهابيين حُشروا في الزاوية عقب عمليات القوات المسلحة التركية، وقصفوا مواقع مدنية بدناءة.

وأكّد أن التنظيم الإرهابي يسعى مع أنصاره وداعميه داخل وخارج البلاد إلى تضليل الرأي العالم بعد كل عملية ناجحة للجيش التركي.

وشدّد على أن القوات المسلحة التركية لا تستهدف سوى التنظيمات الإرهابية مثل PKK/YPG/PYD، والمواقع التابعة لها.

وأردف: "ليس لدينا أي مشكلة مع أي مجموعة إثنية أو دينية أو طائفية أو مع إخواننا الأكراد أو العرب".

وذكر أن الوقت حان للقصاص من الإرهابيين ومعاقبتهم على دماء الشهداء، وسيعلمون أنه لا يمكنهم مواجهة الجيش التركي.