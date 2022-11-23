سياسة
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أردوغان: نعرف المسؤولين عن الهجمات ضد تركيا وسنجتثّ الإرهابيين
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تسكت أمام الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها، وتَعهَّد بالردّ عليها ومهاجمة الإرهابيين في كل المناطق التي يقطنون بها.
أردوغان: نعرف المسؤولين عن الهجمات ضد تركيا وسنجتثّ الإرهابيين
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: نعلم من يقف وراء الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها بلادنا / صورة: AA
23 نوفمبر 2022

تَعهَّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالرد على الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها بلاده، مؤكداً أنه يعلم من يقف وراءها.

جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي خلال الاجتماع البرلماني لحزب العدالة والتنمية اليوم الأربعاء.

وقال أردوغان :" تركيا لن تصمت إزاء الهجمات الإرهابية، وتعلم من يقف وراءها". وتابع :" سنهاجم كل المناطق التي يقطن بها الإرهابيون داخل تركيا وخارجها".

وتَعهَّد الرئيس أردوغان بالعمل على "تطهير منطقتَي منبج وعين العرب وغيرهما من المناطق"، مؤكداً أن " هدفنا إرساء الأمن والاستقرار في تركيا ودول الجوار".

ونوه قائلاً: "التزمنا تعهُّداتنا حيال الحدود السورية، فإن لم تستطع الأطراف الأخرى الوفاء بمتطلبات الاتفاقية، فيحقّ لنا أن نتدبر أمرنا بأنفسنا".

وأكد أن "كل من كان متورطاً في الهجوم الإرهابي سيُحاسَب، ولن تذهب دماء الضحايا سُدى".

وأضاف: "سننقضّ على الإرهابيين برّاً أيضاً في الوقت الذي نراه مناسباً".

وتتزامن تصريحات الرئيس أردوغان مع إطلاق القوات المسلحة التركية، منذ صباح الأحد الماضي، عملية "المخلب-السيف" الجوية، ضد مواقع للإرهابيين شمالي العراق وسوريا.

وتستند العملية، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع، إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على الحق المشروع في الدفاع عن النفس.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أعلن صباح اليوم الأربعاء تحييد 254 إرهابياً وقصف 471 موقعاً حتى الآن، منذ انطلاق العملية.

وتابع أردوغان في السياق ذاته: "إصرارنا اليوم على إقامة المنطقة الآمنة على طول الحدود السورية مع تركيا أكثر من أي وقت مضى، وعملية "المخلب-السيف" مجرد بداية".

وأشار إلى أن "العمليات التي نفّذناها بالمقاتلات والمدفعيات والطائرات المسيَّرة ما هي إلا بداية".

وأضاف: "القوى التي قدمت ضمانات بعدم صدور أي تهديد ضد تركيا من المناطق الخاضعة لسيطرتها في سوريا لم تتمكن من الوفاء بوعودها".

وشدد على أن "تركيا دولة مستقلة وقوية وتستطيع الوقوف في وجه المؤامرات كافة".

وتابع: "رسالتنا واضحة لمن لا يزالون يحاولون إخضاع تركيا بأساليب خبيثة: لن تنجحوا".

على صعيد آخر قال الرئيس التركي: "سنحقق هذا العام إن شاء الله هدف إيصال صادرات تركيا إلى 250 مليار دولار".

وتابع:" العائد المادي من سد "يوسف إيلي" سيصل إلى 5 مليارات ليرة تركية، وسيمول المشروع نفسه بنفسه".

وأكد في السياق ذاته أن "تركيا لن تكون ضحية للنظام الاقتصادي العالمي بأي شكل".

وأشار إلى أن "الانقلابات تسببت في توقف عجلة الاقتصاد في البلاد، لكننا تَغلَّبنا على ذلك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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