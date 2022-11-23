تعادل المنتخب المغربي مع نظيره الكرواتي بدون أهداف، الأربعاء، على أرض استاد "البيت" في افتتاح منافسات المجموعة السادسة من بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وبدأت كرواتيا المباراة بضغط هجومي قابله المغرب بتنظيم دفاعي محكم أبطل جميع المحاولات أمام مرمى ياسين بونو، الذي تصدى لكرة هدف محقق في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضائع لزمن الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني تحرر "أسود الأطلس" من الضغط النفسي وكاد نصير المزراوي أن يفتتح باب التسجيل لولا أن الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش تألق في إبعاد رأسية مدافع بايرن ميونخ في الدقيقة 51.

وجاء رد المنتخب الكرواتي عن طريق تسديدتين من ديان لوفرين وإيفان بيريسيتش لم تشكل أي خطورة على المرمى المغربي، ليظهر أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان ويُنفذ كرة حرة ثابتة أبطل مفعولها ليفاكوفيتش.

وشهدت الدقائق الأخيرة اندفاعاً هجومياً مكثفاً من جانب وصيف البطل في النسخة الماضية، غير أن الدفاع المغربي بقي صامداً حتى النهاية التي أعلنت عن حصد كل منتخب نقطة وحيدة.

وتستكمل مباريات المجموعة السادسة بلقاء يقام مساء اليوم يجمع منتخب بلجيكا مع خصمه الكندي على استاد "أحمد بن علي المونديالي".​​​​​​​