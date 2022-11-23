سياسة
2 دقيقة قراءة
مونديال قطر.. المغرب وكرواتيا يتعادلان دون أهداف
بتعادل سلبي، اختتمت المباراة التي جمعت الأربعاء، بين الفريق المغربي ونظيره الكرواتي، ضمن منافسات المجموعة السادسة من بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".
مونديال قطر.. المغرب وكرواتيا يتعادلان دون أهداف
المغرب يتعادل أمام كرواتيا في افتتاح منافسات المجموعة السادسة / صورة: AFP
23 نوفمبر 2022

تعادل المنتخب المغربي مع نظيره الكرواتي بدون أهداف، الأربعاء، على أرض استاد "البيت" في افتتاح منافسات المجموعة السادسة من بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وبدأت كرواتيا المباراة بضغط هجومي قابله المغرب بتنظيم دفاعي محكم أبطل جميع المحاولات أمام مرمى ياسين بونو، الذي تصدى لكرة هدف محقق في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضائع لزمن الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني تحرر "أسود الأطلس" من الضغط النفسي وكاد نصير المزراوي أن يفتتح باب التسجيل لولا أن الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش تألق في إبعاد رأسية مدافع بايرن ميونخ في الدقيقة 51.

وجاء رد المنتخب الكرواتي عن طريق تسديدتين من ديان لوفرين وإيفان بيريسيتش لم تشكل أي خطورة على المرمى المغربي، ليظهر أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان ويُنفذ كرة حرة ثابتة أبطل مفعولها ليفاكوفيتش.

وشهدت الدقائق الأخيرة اندفاعاً هجومياً مكثفاً من جانب وصيف البطل في النسخة الماضية، غير أن الدفاع المغربي بقي صامداً حتى النهاية التي أعلنت عن حصد كل منتخب نقطة وحيدة.

وتستكمل مباريات المجموعة السادسة بلقاء يقام مساء اليوم يجمع منتخب بلجيكا مع خصمه الكندي على استاد "أحمد بن علي المونديالي".​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us