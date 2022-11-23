أشاد مجلس وزراء قطر الأربعاء بالنجاح الباهر والاستثنائي الذي حققه حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم الأحد الماضي، مؤكداً سعيه لتحقيق بطولة استثنائية للمونديال تشرف الأمة العربية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء القطري، حسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

ونوه المجلس بالمضامين التي جاءت بكلمة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والافتتاح الذي عكس صوراً مضيئة لجوانب من الإرث الحضاري والثقافي لدولة قطر والعالم العربي.

وتابع: "إضافة إلى البعد الإنساني للرياضة ودورها المؤثر في توحيد الشعوب ونشر ثقافة السلام والتسامح والاحترام المتبادل والتعارف بين الأمم".

وأكد المجلس أن "نجاح حفل الافتتاح وما حظي به من إشادة ومتابعة واسعة على امتداد العالم، وما تحققه البطولة من نجاح على كل الأصعدة سيظل موضع اعتزاز دولة قطر وشعبها وشبابها الذي كان خلف هذا الإنجاز بجهده وفكره وعمله الجاد والمتواصل على مدى اثني عشر عاماً".

وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري انطلقت البطولة في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهي أول بطولة تُقام بدولة عربية وإسلامية بمنطقة الشرق الأوسط.