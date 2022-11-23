أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز الأربعاء أن منشآت تخزين الغاز باتت ممتلئة بشكل كامل، مؤكداً ضمان أمن الطاقة في بلاده خلال فصل الشتاء المقبل.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها شولتز أمام المشرعين في البرلمان الألماني، حيث دافع عن سياسات حكومته في إطار استعراضه لأدائها.

ورفض شولتز انتقادات أحزاب المعارضة بأن الحكومة لا تتخذ الخطوات اللازمة لمنع نقص الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي في الشتاء.

وأضاف: "منذ عام مضى كانت مرافق تخزين الطاقة لدينا فارغة، اليوم هي ممتلئة بشكل كامل".

وشدد على أن حكومته "لا تتحدث، بل تعمل"، مشيراً إلى اتخاذها الخطوات اللازمة لإنهاء اعتماد البلاد تدريجياً على واردات الغاز الروسي.

وفي السياق لفت شولتز إلى أن الحكومة أعادت تنشيط محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، ومددت عمل آخر ثلاث محطات للطاقة النووية في البلاد حتى منتصف أبريل/نيسان 2023.

وأشار إلى أن حكومته "ستعمل أيضاً على التأكد من أن الطاقات المتجددة وشبكات النقل الضرورية سيجري بناؤها بشكل أسرع من أي وقت مضى".

وسابقاً وافقت الحكومة الألمانية على تمديد عمل محطتين من أصل ثلاث إلى ما بعد موعد وضعها خارج الخدمة الذي كان مقرراً نهاية العام الحالي 2022، في خضم مساعٍ تبذلها أكبر قوة اقتصادية في أوروبا للاستغناء عن استيراد الطاقة الروسية.

ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي أعلنت ألمانيا حزمة إجراءات اقتصادية بقيمة 65 مليار يورو للحد من ارتفاع تكاليف الطاقة، شملت مدفوعات لمرة واحدة لبعض الفئات من المواطنين وإعفاءات ضريبية للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

يشار إلى أن الغاز الروسي يمثل حالياً 6% فقط من إمدادات الغاز للقارة الأوروبية، وذلك بانخفاض 30% تقريباً عما كان قبل حرب أوكرانيا التي اندلعت في 24 فبراير/شباط الماضي.