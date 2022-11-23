سياسة
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حكم قضائي بعدم مشروعية قصف هولندي لمجمع سكني في أفغانستان عام 2007
محكمة هولندية تقول إن قصف القوات الهولندية لمجمع سكني في إقليم أروزكان الأفغاني عام 2007 كان مخالفاً للقانون. وفتح ملف القضية عقب تقرير نشره أحد قدامى المحاربين يشكك بقانونية القصف الذي وقع في منطقة وادي جورة.
حكم قضائي بعدم مشروعية قصف هولندي لمجمع سكني في أفغانستان عام 2007
جندي هولندي يراقب منطقة في وادي نهر دورفشان بمقاطعة أروزكان / صورة: Reuters
23 نوفمبر 2022

قضت محكمة هولندية الأربعاء بأن قصف القوات الهولندية لمجمع سكني بإقليم أروزكان الأفغاني في يونيو/حزيران 2007 كان مخالفاً للقانون، مضيفة أن على هولندا تعويض الضحايا.

وكانت وزارة الدفاع الهولندية طلبت من ممثلي الادعاء قبل نحو عامين النظر في موضوع القصف الذي أودى بحياة عشرات المدنيين، وذلك عقب تقرير نشره أحد قدامى المحاربين يشكك بقانونية ذلك القصف الذي وقع في منطقة وادي جورة.

وقالت المحكمة في لاهاي في بيان: "كانت هولندا مسؤولة عن قصف المنازل. كان معروفاً أن هذه المنازل يقطنها مدنيون. دفعت الدولة بأن حركة طالبان استخدمت المنازل لأغراض عسكرية (...) وبهذا فإن القصف لم يكن غير قانوني...".

"لكن المحكمة تقضي بأن الدولة لم توضح بالشكل الكافي الأساس الذي استندت إليه في استنتاج أن حركة طالبان كانت تستخدم تلك المنازل (...) ولذلك فإن القصف غير قانوني".

وقالت المحكمة أيضاً إنه سيجري تقدير حجم التعويض للضحايا بتاريخ لاحق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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