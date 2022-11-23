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مفاجأة مونديالية جديدة.. اليابان تصفع ألمانيا بهدفين مقابل هدف
تغلَّب المنتخب الياباني على الألماني في انتصار تاريخي بهدفين مقابل واحد، ضمن منافسات المجموعة الخامسة من بطولة كأس العالم "قطر 2022". وقبل بدء المباراة وضع لاعبو المانشافت أياديهم على أفواههم في إشارة إلى احتجاجهم على حظر ارتداء شارة دعم المثليين.
مفاجأة مونديالية جديدة.. اليابان تصفع ألمانيا بهدفين مقابل هدف
كأس العالم.. اليابان تصفع المنتخب الألماني بانتصار تاريخي بهدفين مقابل هدف / صورة: AFP
23 نوفمبر 2022

قلب المنتخب الياباني تأخره أمام نظيره الألماني إلى انتصار تاريخي بهدفين مقابل واحد الأربعاء على استاد "خليفة الدولي" ضمن منافسات المجموعة الخامسة من بطولة كأس العالم "قطر 2022".

وفرض منتخب ألمانيا أفضليته من البداية ووصل إلى مناطق خصمه مراراً بوقت اعتمدت اليابان به على الدفاع والارتداد السريع حينما تسمح الفرصة.

سيطرة "المانشافت" أثمرت هدفاً أولاً عند الدقيقة 33 إثر ركلة جزاء نفذها إلكاي غوندوغان بنجاح، قبل أن يُسجل كاي هافيرتز هدفاً ثانياً ألغاه الحكم بعد الرجوع إلى تقنية "الفار".

وفي الشوط الثاني انخفض الإيقاع الهجومي للألمان ما سمح للمنتخب الياباني بالتجرؤ وتقدم نحو الهجوم لمعادلة الكفة بهدف أحرزه ريستو دوان في الدقيقة 75 مستغلاً كرة مرتدة من الحارس مانويل نوير ليتابعها بسهولة داخل الشباك.

عقب الهدف اندفع منتخب ألمانيا لاستعادة التقدم تاركاً خلفه مساحات كبيرة استفاد منها هجوم "الساموراي" وقلب الطاولة بهدف ثانٍ وقع عليه تاكوما أسانو عند الدقيقة 83 بعدما واجه نوير بثقة وصوّب بقوة كرة هزت الشباك.

بهذا الفوز تصدرت اليابان الترتيب برصيد 3 نقاط في انتظار نتيجة مواجهة إسبانيا مع كوستاريكا مساء اليوم.

وقبل بدء المباراة التي استهل بها المنتخب الألماني مشواره في كأس العالم 2022، وضع لاعبو المانشافت أياديهم على أفواههم في إشارة لاحتجاجهم على منع قائد منتخبهم من ارتداء شارة قوس قزح التي تمثّل دعم المثلية.

وفي وقت سابق أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) منع قادة المنتخبات المشاركة في كأس العالم وضع شارة دعم المثليين، وجاء ذلك القرار قبل مباراة الافتتاح بين المنتخب القطري ونظيره الإكوادوري.

وتنص لوائح الفيفا على وجوب ارتداء المنتخبات الشارة المقدمة من الفيفا خلال المسابقات الدولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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