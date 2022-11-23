يحظى مسجد الحي الثقافي "كتارا" في العاصمة القطرية الدوحة بإقبال جماهيري في بطولة كأس العالم لكرة القدم لتَعَرُّف الإسلام، حسبما رصدته كاميرا وكالة الأناضول الأربعاء.

ويصحب الدخول إلى المسجد للتوعية بالإسلام وسماحته دعاة رجال ونساء يتحدثون لغات عديدة.

وترتدي زائرات المسجد ملابس تناسب خصوصية المكان وأبدت كثيرات إعجابهن بهذه الملابس واستمعن إلى شروحات عن الدين الإسلامي وأهمية المسجد.

وعلى باب المسجد توجد لوحات تعريفية إلكترونية عن الإسلام بأكثر من 30 لغة يمكن للزوار الاطلاع عليها عبر هواتفهم.

كما يقدم الدعاة للزوار من جنسيات متعددة كتيبات للتعريف بالإسلام بلغات مختلفة.

وتتداول منصات قطرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر مشجعين أجانب وهم يشهرون إسلامهم.

وعلى نطاق واسع انتشر مقطع يظهر مشجعاً مكسيكياً تغمره السعادة وهو ينطق الشهادتين بتلقين من الداعية حيان اليافعي.

كما توجد بشوارع قطرية جداريات بلغات عدة بها أحاديث ومواقف عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، تتمحور حول أهمية الرحمة والصدقة والعمل الصالح.

وتداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، بخاصة تويتر، الأكثر استخداماً في قطر وبقية دول الخليج، مقاطع وصوراً لتطبيقات ذكية بغرف الفنادق المستقبلة لجماهير المونديال وبها تعريفات بالدين الإسلامي.

ودشن مركز عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الدوحة مبادرة باستخدام رمز الاستجابة السريع QRCode لتعريف النزلاء بالإسلام عبر مواد دينية مترجمة.

كذلك تنظم الوزارة معرضاً إسلامياً تفاعلياً في الدوحة لتعريف جماهير المونديال بالإسلام، وفق وسائل إعلام قطرية.

وأوضح مسؤول في الوزارة أن المعرض عبارة عن جولة بجامع الإمام محمد بن عبد الوهاب يتعرف من خلالها الزائر المسجد ومعماره الإسلامي وبعض جوانب الإسلام والإيمان .

وتستمر بطولة كأس العالم في قطر بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بمشاركة منتخبات 32 دولة وهي البطولة الأبرز والأضخم في عالم كرة القدم.

ونسخة هذ العام هي الأولى بمنطقة الشرق الأوسط والأولى في دولة عربية وذات أغلبية مسلمة.