انطلق الأربعاء في إسطنبول المعرض الثامن لمستلزمات وتكنولوجيا البناء والديكور الداخلي والمفروشات والمعرض الخامس للاستثمار والتمويل والمشاريع العقارية.

ويشارك بالمعرضين اللذين نظمتهما جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية "تراب" ويستمران 3 أيام، 200 شركة تركية ونحو ألف و500 مستثمر ورجل أعمال معظمهم عرب.

ويهدف المعرضان إلى مد جسور التواصل بين الشركات التركية بقطاع البناء والشركات والمستثمرين العرب.

وحضر جلسة الافتتاح نائب وزير البيئة والتطوير العمراني التركي حسن سوفار وعدد من أعضاء البرلمان وممثلي الغرف التجارية والصناعية التركية والعربية ورؤساء منظمات المجتمع المدني.

وفي كلمته الافتتاحية قال صبوحي عطار رئيس جمعية "تراب" إنه "نتيجة الظروف الدولية المعقدة التي تخضع لها دول المنطقة يجب على الشركات الاقتصادية الكبيرة والمتوسطة أن تلعب دوراً إيجابياً بزيادة التعاون بينها وفرض واقع جديد من خلال زيادة الشراكات الاقتصادية والاستفادة من الإمكانات التكنولوجية الموجودة في تركيا".

وأضاف عطار أن "تركيا بلد استراتيجي مهم وأي تعاون اقتصادي مع تركيا سيحقق للجهة المتعاونة دعماً استراتيجياً كبيراً ما يحقق دعماً للتوازن الاقتصادي الدولي ونجاحات مشتركاً على الساحة الدولية".

وأردف: "نرى أنه يجب تشجيع الاستثمار بين تركيا والجمهوريات التركية والدول العربية، وهذا التشجيع يأتي عبر خطوات لتطوير هذا الاستثمار".

وتابع: "من الخطوات عمل تسهيلات ائتمانية بنكية وخلق فرص هامة للمستثمر التركي والعربي ودعم المستثمرين العرب وفتح مجال القروض الاستثمارية للاستثمار الاستراتيجي في تركيا، وهو ما سيحقق شراكات اقتصادية كبيرة في المنطقة لتأخذ دورها الفعال".