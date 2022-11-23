قال متحدث إن موقع البرلمان الأوروبي على الإنترنت تعرض لهجوم إلكتروني اليوم الأربعاء بعد وقت قصير من موافقة النواب على قرار يصف روسيا بأنها "دولة راعية للإرهاب" على ما أعلن مسؤولون.

وكتب الناطق باسم البرلمان خاومي دوش على تويتر أن الموقع استُهدف بهجوم DDOS الذي كثّف الحركة على الموقع ما أدى إلى تعطل الشبكة، مشيراً إلى أن "الفرق التقنية تعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن".

والأربعاء صوّت 494 من أعضاء البرلمان الأوروبي خلال جلسة مصورة مكتملة الحضور لصالح قرار يصنف روسيا "دولة راعية للإرهاب"، بينما عارضه 58 وامتنع 44 عن التصويت.

ووفقاً للبرلمان الأوروبي فإن "الجيش الروسي كثف خلال حربه ضد أوكرانيا هجماته على أهداف مدنية، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة والمستشفيات والمرافق الطبية والمدارس والملاجئ".

واعتبر البرلمان الأوروبي ممارسات الجيش الروسي "انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بهذه العملية".

ويسعى المجلس التشريعي للاتحاد الأوروبي بقرار اليوم لزيادة الضغط على موسكو لتقديم أي مسؤول عن جرائم الحرب التي ارتكبت منذ بداية الحرب الروسية-الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي أمام محكمة دولية بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه.