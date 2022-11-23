سياسة
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هجوم إلكتروني على موقع البرلمان الأوروبي بعد تصنيفه روسيا "راعية للإرهاب"
قال متحدث إن موقع البرلمان الأوروبي استُهدف الأربعاء بهجوم DDOS الذي كثّف الحركة على الموقع وأدى إلى تعطل الشبكة. وبوقت سابق صوّت 494 من نواب البرلمان لصالح قرار يصنف موسكو "دولة راعية للإرهاب"، بينما عارضه 58 وامتنع 44 عن التصويت.
هجوم إلكتروني على موقع البرلمان الأوروبي بعد تصنيفه روسيا "راعية للإرهاب"
موقع البرلمان الأوروبي يتعرض لهجوم إلكتروني بعد وصفه روسيا "راعية للإرهاب" / صورة: Reuters
23 نوفمبر 2022

قال متحدث إن موقع البرلمان الأوروبي على الإنترنت تعرض لهجوم إلكتروني اليوم الأربعاء بعد وقت قصير من موافقة النواب على قرار يصف روسيا بأنها "دولة راعية للإرهاب" على ما أعلن مسؤولون.

وكتب الناطق باسم البرلمان خاومي دوش على تويتر أن الموقع استُهدف بهجوم DDOS الذي كثّف الحركة على الموقع ما أدى إلى تعطل الشبكة، مشيراً إلى أن "الفرق التقنية تعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن".

والأربعاء صوّت 494 من أعضاء البرلمان الأوروبي خلال جلسة مصورة مكتملة الحضور لصالح قرار يصنف روسيا "دولة راعية للإرهاب"، بينما عارضه 58 وامتنع 44 عن التصويت.

ووفقاً للبرلمان الأوروبي فإن "الجيش الروسي كثف خلال حربه ضد أوكرانيا هجماته على أهداف مدنية، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة والمستشفيات والمرافق الطبية والمدارس والملاجئ".

واعتبر البرلمان الأوروبي ممارسات الجيش الروسي "انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بهذه العملية".

ويسعى المجلس التشريعي للاتحاد الأوروبي بقرار اليوم لزيادة الضغط على موسكو لتقديم أي مسؤول عن جرائم الحرب التي ارتكبت منذ بداية الحرب الروسية-الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي أمام محكمة دولية بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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