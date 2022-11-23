سياسة
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الشرطة الأمريكية تقول إن منفذ هجوم فرجينيا كان موظفاً بمتجر "وول مارت"
كشفت الشرطة الأمريكية أن المسلح الذي قتل 6 أشخاص وأصاب آخرين بمتجر وول مارت بولاية فرجينيا كان موظفاً في سلسلة متاجرها. وفقاً لمنظمة تتبع الهجمات المسلحة الأمريكية وقع ما لا يقل عن 662 حادث إطلاق نار جماعي في البلاد هذا العام.
الشرطة الأمريكية تقول إن منفذ هجوم فرجينيا كان موظفاً بمتجر "وول مارت"
الشرطة قالت إن إطلاقاً للنار داخل متجر وول مارت مساء الثلاثاء تسبب في مقتل ما لا يزيد على 10 أشخاص ووقوع إصابات / صورة: AA
23 نوفمبر 2022

كشفت الشرطة الأمريكية الأربعاء أن المسلح الذي قتل 6 أشخاص بمتجر وول مارت بولاية فرجينيا الأمريكية كان موظفاً في سلسلة المتاجر نفسها.

وقال قائد شرطة مدينة تشيسابيك مارك سوليسكي في مؤتمر صحفي إن "المسلح توفي متأثراً بجراحه نتيجة إطلاق النار على نفسه بعد مهاجمته عدداً من الأشخاص".

وأضاف أن "شرطة تشيسابيك تواصل التحقيق في حادثة إطلاق النار في وول مارت".

وأكد المسؤول الأمني أن "المسلح الذي قتل 6 أشخاص في متجر وول مارت بولاية فرجينيا الأمريكية كان موظفاً في سلسلة المتاجر نفسها".

وتقع تشيسابيك في منطقة "هامبتون رودز" الساحلية جنوبي فيرجينيا.

وفي السياق قالت عضو مجلس الشيوخ عن الولاية لويز لوكاس إنها "حزينة للغاية لأن إطلاق النار الجماعي الأخير في الولايات المتحدة وقع بمتجر وول مارت في منطقتها".

وكتبت على تويتر: "لن أهدأ حتى نجد الحلول لإنهاء العنف المسلح في بلدنا الذي أودى بحياة عديد من الأشخاص".

وفي وقت سابق اليوم قالت شرطة مدينة تشيسابيك إن إطلاقاً للنار داخل متجر "وول مارت" مساء الثلاثاء تسبب بمقتل ما لا يزيد على 10 أشخاص ووقوع عدد من الإصابات، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

وأضافت الشرطة في تصريحات صحفية أن الهجوم نفذه شخص واحد أطلق النار على نفسه بعد مهاجمته جمعاً من الناس.

وفي السياق أوضح متحدث الشرطة ليو كوسينسكي أن إطلاق النار توقف "بمجرد وصول الشرطة إلى موقع الحادث".

وأشار إلى أن الهجوم وقع عند الساعة 22:12 (03:12 بتوقيت غرينيتش).

من جهتها أعربت سلسلة متاجر "وول مارت" عن صدمتها، وقالت في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية إنها "تعمل بشكل وثيق مع سلطات إنفاذ القانون" في التحقيقات الخاصة بهذا "الحادث المأساوي".

ووقع ما لا يقل عن 662 حادث إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة هذا العام، وفقاً لمنظمة تتبع الهجمات المسلحة "Gun Violence Archive" الأمريكية (غير ربحية).

وعلى خلفية هذه الحوادث ناشد الرئيس جو بايدن نواب الكونغرس تغيير قوانين حمل السلاح في البلاد حفاظاً على الأرواح، لكن لم تتخذ خطوات ملموسة بهذا الشأن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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