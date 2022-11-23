أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأربعاء مقتل شاب متأثراً بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة ليرتفع العدد إلى قتيلين خلال اقتحام المدينة.

وأفادت الوزارة في بيان بأن "الشاب محمد هشام محمد أبو كشك (22 عاماً) استشهد متأثراً بجروح خطيرة بعد إصابته برصاصة في البطن أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال اقتحام نابلس ليلة أمس".

وفي وقت سابق الأربعاء أعلنت الوزارة "استشهاد الطفل أحمد أمجد شحادة (16 عاماً) متأثراً بإصابته برصاصة اخترقت قلبه أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام نابلس (مساء الثلاثاء)".

كما أفادت بأن طواقمها تعاملت مع 5 إصابات بالرصاص الحي بينها إصابة خطيرة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في نابلس.

وقال شهود عيان إن قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت عدة أحياء شرقي نابلس مساء الثلاثاء برفقة جرافة عسكرية لتأمين الحماية لاقتحام المستوطنين "قبر يوسف"، وفقاً للأناضول.

واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم فيها الأخير الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز، وفق الشهود.

وتحت حراسة جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المستوطنون اليهود نابلس بوتيرة متكررة لأداء طقوس دينية في "مقام يوسف" لاعتقادهم بأنه قبر النبي يوسف عليه السلام.

بينما يقول الفلسطينيون إن عمر القبر لا يتعدى 200 عام، وإنه لرجل مسلم سكن المنطقة قديماً يدعى يوسف دويكات.

ومنذ أشهر يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات في شمالي الضفة الغربية تتركز في مدينتي نابلس وجنين بزعم ملاحقة مطلوبين، وعادة ما تندلع مواجهات وتبادل لإطلاق النار في كل عملية.