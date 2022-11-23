سياسة
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لأول مرة.. تركيا تعلن دخول مقاتلتها محلية الصنع مرحلة التجميع النهائي
أعلن رئيس الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير أن الطائرة المقاتلة التركية محلية الصنع دخلت مرحلة التجميع النهائي. وأقيمت مراسم بدء خط التجميع النهائي للمشروع بمشاركة مسؤولين أتراك من وزارة الدفاع والصناعات التركية وقيادة القوات الجوية.
لأول مرة.. تركيا تعلن دخول مقاتلتها محلية الصنع مرحلة التجميع النهائي
المقاتلة التركية TF-X / صورة: AA
23 نوفمبر 2022

أعلن رئيس الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير أن الطائرة المقاتلة التركية محلية الصنع دخلت مرحلة التجميع النهائي.

وأوضح دمير أنهم استطاعوا تخطي مرحلة صعبة للغاية، وقال: “تماشياً مع أهدافنا لعام 2023، سنكمل تجميع طائراتنا المقاتلة التركية محلية الصنع من خلال السعي الحثيث في تجميع قطعها قطعة قطعة، وإخراجها من عنبر الطائرات.”

وقال رئيس الصناعات الدفاعية في تغريدة نشرها على تويتر: “إننا نقول دائماً إن هذا العمل هو عمل صميمي! إذ سنوحد قلوبنا وعقولنا من أجل تحقيق النجاح في رحلة “كيزيل إلما” (Kızıl Elma) هذه".

وتابع: “إننا تحت قيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سنبني العهد التركي معاً. وإنني أهنئ كل من ساهم بهذا العمل".

وفي هذا الصدد أقيمت مراسم بدء خط التجميع النهائي للمشروع بمشاركة مسؤولين أتراك من وزارة الدفاع والصناعات التركية وقيادة القوات الجوية.

وصرّح دمير بأن الهدف إكمال المشروع بحلول 18 مارس/آذار من العام المقبل، وقال: "لقد وصلنا إلى عتبة مهمة وحاسمة للغاية في المشروع (..) ونأمل أن نتمكن من تلبية توقعات قواتنا المسلحة بسرعة كبيرة".

ونُقلت أجزاء النموذج الأوّلي للطائرات القتالية الوطنية إلى خط التجميع النهائي، ووقع المشاركون بالمعرض على لوح تذكاري.

ومن المخطط أن تبدأ مراحل تأهيل المقاتلة التركية لأول إقلاع جوي لها من عام 2023 حتى عام 2029.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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