أعلن رئيس الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير أن الطائرة المقاتلة التركية محلية الصنع دخلت مرحلة التجميع النهائي.

وأوضح دمير أنهم استطاعوا تخطي مرحلة صعبة للغاية، وقال: “تماشياً مع أهدافنا لعام 2023، سنكمل تجميع طائراتنا المقاتلة التركية محلية الصنع من خلال السعي الحثيث في تجميع قطعها قطعة قطعة، وإخراجها من عنبر الطائرات.”

وقال رئيس الصناعات الدفاعية في تغريدة نشرها على تويتر: “إننا نقول دائماً إن هذا العمل هو عمل صميمي! إذ سنوحد قلوبنا وعقولنا من أجل تحقيق النجاح في رحلة “كيزيل إلما” (Kızıl Elma) هذه".

وتابع: “إننا تحت قيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سنبني العهد التركي معاً. وإنني أهنئ كل من ساهم بهذا العمل".

وفي هذا الصدد أقيمت مراسم بدء خط التجميع النهائي للمشروع بمشاركة مسؤولين أتراك من وزارة الدفاع والصناعات التركية وقيادة القوات الجوية.

وصرّح دمير بأن الهدف إكمال المشروع بحلول 18 مارس/آذار من العام المقبل، وقال: "لقد وصلنا إلى عتبة مهمة وحاسمة للغاية في المشروع (..) ونأمل أن نتمكن من تلبية توقعات قواتنا المسلحة بسرعة كبيرة".

ونُقلت أجزاء النموذج الأوّلي للطائرات القتالية الوطنية إلى خط التجميع النهائي، ووقع المشاركون بالمعرض على لوح تذكاري.

ومن المخطط أن تبدأ مراحل تأهيل المقاتلة التركية لأول إقلاع جوي لها من عام 2023 حتى عام 2029.