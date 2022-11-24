سياسة
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رقم قياسي جديد لإصابات كوفيد بالصين وإغلاق عام في تشنغتشو بعد الاحتجاجات
أعلنت الصين أنّ الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة بكوفيد بلغت رقماً غير مسبوق منذ بدأ الفيروس التفشّي قبل نحو ثلاث سنوات، فيما فرضت السلطات في تشنغتشو إغلاقاً عاماً في العديد من أحياء وسط المدينة لمكافحة كوفيد-19.
رقم قياسي جديد لإصابات كوفيد بالصين وإغلاق عام في تشنغتشو بعد الاحتجاجات
فرض إغلاق عام لمكافحة كوفيد في تشنغتشو الصينية بعد الاحتجاجات العنيفة / صورة: AFP
24 نوفمبر 2022

فرضت السلطات في تشنغتشو، المدينة الواقعة في وسط الصين التي تضمّ مصنعاً ضخماً لهواتف آيفون، إغلاقاً عاماً في العديد من أحياء وسط المدينة لمكافحة كوفيد-19 بعدما أثار تفشّي الفيروس احتجاجات عنيفة وحالة ذعر.

وقالت السلطات البلدية إنّه لم يعد يُسمح لسكان وسط المدينة بمغادرة المنطقة من دون إبراز نتيجة سلبية لاختبار كوفيد والحصول على إذن من السلطات المحليّة بذلك، ونصحتهم بعدم مغادرة منازلهم "إلا عند الضرورة".

وأضافت أنّ هذه القيود ستسري اعتباراً من منتصف ليل الخميس-الجمعة لمدة خمسة أيام على أكثر من 6 ملايين شخص، أي نصف سكان المدينة تقريباً.

ويفرض القرار الصادر مساء الأربعاء على جميع السكّان القاطنين في ثمان من مناطق المدينة الخضوع لاختبار "PCR" بصورة يومية وعلى مدار أيام الإغلاق العام الخمسة.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن تظاهر مئات العمال في أكبر مصنع لهواتف آيفون الأمريكية في المدينة. فيما يخضع المصنع الذي تملكه شركة فوكسكون التايوانيّة لقيود صارمة لمكافحة كوفيد.

ويعمل في هذا المصنع الضخم أكثر من مئتي ألف شخص يجري إيواؤهم بصورة عامة في الموقع، وقد فرضت عليهم تدابير حجر منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول بعد الكشف عن وجود بؤرة من الإصابات بكوفيد.

لكنّ الإجراءات التي فرضتها السلطات الأربعاء لا تسري على هذا المصنع كونه لا يقع ضمن الأحياء المركزية للمدينة.

رقم قياسي جديد

والخميس، أعلنت الصين أنّ الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة بكوفيد بلغت رقماً غير مسبوق منذ أن بدأ الفيروس التفشّي قبل نحو ثلاث سنوات، وذلك على الرّغم من الإجراءات الصارمة التي تفرضها السلطات من فحوصات واسعة النطاق وقيود على التنقّلات.

وقال مكتب الصحة الوطني إنّ عدد الإصابات المحلّية الجديدة التي سُجّلت يوم الأربعاء بلغ 31.454 إصابة، بينها 27.517 حالة بدون أعراض.

وهذه الحصيلة هي أعلى من الرقم القياسي البالغ 29.390 إصابة والمسجّل في منتصف أبريل/نيسان عندما كانت شنغهاي، ثالث أكبر مدينة في العالم من حيث عدد السكان، ترزح تحت إغلاق عام وكان سكّانها يكافحون لشراء الطعام والحصول على الرعاية الطبية.

والصين التي يبلغ عدد سكّانها أكثر من 1.2 مليار نسمة هي القوة الاقتصادية الرئيسية الوحيدة في العالم التي لا تزال تحاول وقف تفشّي الفيروس في البلاد من خلال إغلاق مدن بأكملها ووضع المخالطين للمرضى في حجر صحي صارم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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