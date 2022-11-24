سياسة
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الكشف عن شبكة وهمية على فيسبوك لترويج المصالح الأمريكية في الدول العربية
كشفت شركة "ميتا بلاتفورمز" عن شبكة حسابات وهمية مرتبطة بأفراد بالجيش الأمريكي على فيسبوك للترويج للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، مؤكدة أنها أزالت العشرات من الصفحات المرتبطة بهذه الحسابات.
الكشف عن شبكة وهمية على فيسبوك لترويج المصالح الأمريكية في الدول العربية
شبكة وهمية على فيسبوك للترويج للمصالح الأمريكية في الدول العربية/ صورة: New York Times
24 نوفمبر 2022

قالت شركة “ميتا بلاتفورمز” إنها ضبطت شبكة حسابات مزيفة تروج للمصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الشبكة قد تكون مرتبطة بأفراد لديهم صلة بالجيش الأمريكي، وأنها استخدمت “تكتيكات مخادعة” للترويج لروايات موالية للغرب.

وأكدت الشركة في تقرير فصلي عن التهديدات العدائية أنها أزالت العشرات من الصفحات المرتبطة بهذه الحسابات.

ومن النادر ربط شركة من وادي السيليكون الحكومة الأمريكية بحملات دعاية أو تأثير بدلاً من حكومة أجنبية.

وحاول الأفراد الذين يقفون وراء الحسابات إخفاء هوياتهم إلا أن تحقيقات "ميتا" وجدت صلة لأفراد من الجيش الأمريكي مع هذه الحسابات، حسب ما أعلنت الشركة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، سيزار سانتياغو، في بيان إن الوزارة “على علم بالتقرير الذي نشرته “ميتا”، ولكنه رفض التعليق على التقرير.

ونشر الباحثون في “ميتا” تقريراً في أغسطس/آب الماضي يفيد بأن الحسابات المزورة على فيسبوك وإنستغرام استخدمت “تكتيكات مخادعة” للترويج لروايات موالية للغرب في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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