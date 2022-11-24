تنطلق في إسطنبول، الخميس، فعاليات معرض "حلال إكسبو 9" إضافة إلى "القمة العالمية الثامنة للحلال"، للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بهدف الوصول إلى حجم أعمال يُقدّر بمليار يورو.

المعرض ينظمه المركز الإسلامي لتنمية التجارة "ICDT"، ومعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس "SMIIC"، بدعم من الرئاسة التركية.

وتستمر فعاليات المعرض حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ويُنتظر أن يحظى باهتمام محلي وعالمي من المهتمين بسوق الحلال، إذ تُعدّ إسطنبول سوقاً تجارية مهمة وملتقى للاقتصاد ورجال الأعمال والمستثمرين.

وحسب منظّمي المعرض هذا العام، يتوقع أن يشارك نحو 500 شركة محلية وأجنبية، من 40 دولة، وأن يجذب المعرض 40 ألف زائر خلال فترة إقامته، بينهم 10 آلاف أجنبي.

أزياء وأطعمة ومشاركة عربية

ومن المنتظر أن تشهد فعاليات المعرض عرض أطعمة حلال من مختلف دول العالم ومن تركيا، ومشاركة طباخين فيها لتقديم أصناف الطعام، تقدم للزائرين لتذوقها، ومواد غذائية ومنتجات متنوعة.

كما أن الأزياء ستكون حاضرة، وبخاصة ما تهتم به النساء المحجبات، ما يجعل هذا القطاع في مقدمة وأولويات الزائرين للمعرض لعقد اتفاقيات بين رجال الأعمال والشركات.

ومن المنتظر أيضاً مشاركة عربية في فعاليات معرض حلال إكسبو هذا العام، من خلال مشاركة جمعيات وفعاليات وجاليات عربية عبر منتوجات وأعمال يدوية وتراثية تعكس الدول العربية وثقافاتها، كما حصل في المعرض السابق.

وتشارك البلديات والمؤسسات التركية الرسمية المختلفة في الفعاليات، للتعريف بها وبمنتجاتها التي تنال استحسان الزائرين والراغبين بمعرفة مميزات الولايات التركية، وإمكانياتها التجارية والسياحية.

مشاركة كبيرة

رئيس مجلس القمة العالمية للمنتجات الحلال يونس إته، قال في حديث للأناضول إن الفعالية "ستشهد فعالية خاصة لعقد لقاءات بين الشركات المشاركة بدعم وزارة التجارة التركية، وستتناول فرص التعاون بين الشركات بمجالات مختلفة".

وأضاف أن "المعرض يشهد سنوياً مشاركة 400 شركة محلية وأجنبية، ويجذب 40 ألف زائر خلال فترة إقامته، بينهم 10 آلاف أجنبي؛ وهذا العام فإن قرابة 500 شركة تشارك في المعرض من 40 دولة".

وتوقع إته، وهو رئيس مجلس إدارة شركة "Discover Events"، أن يبلغ حجم الأعمال خلال معرض "حلال إكسبو"، مليار يورو (1.05 مليار دولار)، وقال إنهم تمكنوا، من خلال معرض "حلال إكسبو" الذي يعقد سنوياً، من جعل تركيا قاعدة لسوق الحلال حول العالم.

قمة الحلال

وحول قمة الحلال الثامنة التي تنعقد بعنوان "من أجل استدامة تجارية استكشف تجارة الحلال بكل أبعادها"، قال إته "ستكون هناك 11 جلسة بمشاركة 50 متحدثاً من مختلف دول العالم إضافة إلى مشاركة طباخين من أكثر من 40 دولة".

وأردف بأنه "ستكون هناك مسابقة دولية بمشاركة الطباخين، يشارك فيها الطباخون المشاركون في المعرض، إضافة إلى مشاركة شركات الملابس وإكسسوارات اللباس المحافظ".

وبيّن أن "فعاليات المعرض ستشهد تعريفاً بهذه الأزياء المناسبة للفئات المحافظة، وسيكون هناك شارع خاص للأطعمة من مختلف أطباق العالم، ستقدم للزائرين إلى المعرض".