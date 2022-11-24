عين ملك ماليزيا عبد الله راية الدين المصطفى بالله شاه، الخميس، البرلماني أنور ابراهيم رئيساً جديداً للوزراء.

وذكرت وكالة "برناما" الحكومية أن التعيين جرى بعد تداول الملك مع حكام الولايات قرار تعيين أنور إبراهيم رئيساً للوزراء أثناء اجتماع خاص في مقر إقامة الملك "أستانا نيجارا" في العاصمة كوالالمبور.

وأوضحت الوكالة أن تقديم وثيقة التعيين وأداء اليمين الدستورية سيجري مساء اليوم في أستانا نيجارا.

فيما صدر عن القصر الملكي بيان جاء فيه أن زعيم المعارضة أنور ابراهيم عُيّن "رئيس الوزراء العاشر لماليزيا".

ونهاية الأسبوع الفائت، فاز تحالف "باكاتان هارابان" (تحالف الأمل) المعارض بزعامة أنور إبراهيم بـ82 مقعداً في مجلس النواب من أصل 222، مقابل 73 للتحالف الوطني "بيريكاتان ناسيونال" بزعامة رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين.

واستدعى ملك ماليزيا السلطان عبد الله أحمد شاه الخصمين إلى القصر في محاولة لحل الأزمة. وقال محيي الدين لاحقاً إن الملك طلب منهما تشكيل "حكومة وحدة".

ويتمتع الملك بسلطة لتعيين رئيس الوزراء الذي يعتقد أنه يحظى بدعم غالبية من النواب.