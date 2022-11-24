سياسة
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مصر تطلب من 11 طياراً إسرائيلياً مغادرة أراضيها.. ما القصة؟
طلبت مصر من 11 طياراً إسرائيلياً مغادرة أراضيها بعد هبوطهم فيها الأربعاء بلا تأشيرات. وكان الطيارون هبطوا على الأراضي المصرية بعدّة طائرات خفيفة، حسب صحيفة عبرية.
مصر تطلب من 11 طياراً إسرائيلياً مغادرة أراضيها.. ما القصة؟
العاصمة المصرية القاهرة / صورة: AA
24 نوفمبر 2022

قالت صحيفة "معاريف" العبرية الخميس، إن مصر طلبت من 11 طياراً إسرائيلياً مغادرة أراضيها بعد هبوطهم فيها بلا تأشيرات.

وأفادت الصحيفة بأن "الطيارين الإسرائيليين هبطوا على الأراضي المصرية بعدّة طائرات خفيفة".

وأشارت إلى أن السلطات المصرية "طلبت من الطيارين الإسرائيليين مغادرة الأراضي المصرية، بدعوى الأمن القومي".

واستدركت: "لكن الطيارين كانوا غير قادرين على الإقلاع إلى إسرائيل لأن مخزون الوقود نفد، والظروف الجوية تجعل من المستحيل الطيران بأمان".

ونقلت الصحيفة عن وزارة الخارجية الإسرائيلية قولها: "يتعامل المسؤول القنصلي مع كل من السفارة في القاهرة والمقرّ الرئيسي للوزارة في القدس، حتى يتمكنوا (الطيارين) من مغادرة مصر والعودة إلى إسرائيل".

وأضافت الخارجية: "لقد سافروا إلى مصر بلا تأشيرة، وهذا خطؤهم، ونتيجة لذلك لا يمكنهم دخول البلاد".

ووصفت الصحيفة الحدث بأنه "غير عادي"، فيما لم تعلّق السلطات المصرية على الواقعة حتى الساعة 8:00 (ت.غ).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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