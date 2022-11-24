أصر نجل دييغو مارادونا على أن أولئك الذين يجرون مقارنات بين والده وليونيل ميسي "لا يفهمون كرة القدم".

توقفت مسيرة الأرجنتين التي لم تهزم في 36 مباراة بشكل مفاجئ، عندما سجلت السعودية هدفها الثاني في شباك الفريق خلال مباراة دور المجموعات في كأس العالم.

فعلى الرغم من أن ميسي قد افتتح التسجيل من ركلة جزاء، إلا أنه لم يكن لديه التأثير المتوقع في المباراة، وفشل في منع "هزيمة مذلة" عن الأرجنتين.

وقال نجل رمز الأرجنتين مارادونا في أعقاب نتيجة المباراة التي انتهت بهدفين مقابل هدف للأرجنتين، إن ميسي ليس قريباً من مستوى والده الراحل.

وقال مارادونا في تصريح لراديو مارتي: "لقد دمرتني هزيمة الأرجنتين. أجد صعوبة في تصديق أن هذا حدث بالفعل".

وأضاف : "الخسارة أمام السعودية أمر جنوني".

وتابع حديثه قائلاً: "المقارنة بين ميسي وأبي هي من صنع أولئك الذين لا يفهمون كرة القدم.. نحن نتحدث عن كوكبين مختلفين".

لكن مارادونا رفض اعتبار أن ميسي والأرجنتين أخذوا خصومهم باستخفاف، وقال : "لا أريد أن ألقي باللوم فوراً على ميسي. في بعض الأحيان في كرة القدم، يحدث أن تخسر أمام خصوم أضعف بكثير".

وأضاف: "لا أعتقد أن الأرجنتين كانت متغطرسة. إنها كرة القدم. إن لم تغلق اللعبة، فحتى أفقر الفرق ستأتي عليك".

ويذكر أن ميسي يُعرف بلقب الأسطورة، ويعتبره البعض من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

وتفوق المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني، بفضل هدفَين الأول أحرزه صالح الشهري في الدقيقة الثامنة والأربعين، والثاني أحرزه سالم الدوسري في الدقيقة الثالثة والخمسين.

واعتبر الاتحاد الدولي لكرة القديم (فيفا) الفوز غير المتوقع للمنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي، في مونديال قطر من "أكبر الصدمات في تاريخ كأس العالم".