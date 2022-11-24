أعلن البنك المركزي التركي الخميس خفض سعر الفائدة 150 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع، ليصبح 9%.

جاء ذلك في بيان عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية في "المركزي"، برئاسة محافظ البنك شهاب قاوجي أوغلو.

وأوضح البيان أن تأثير المخاطر الجيوسياسية على النشاط الاقتصادي آخذ في الازدياد في جميع أنحاء العالم.

وأشار البيان أن توقعات النمو العالمي للفترة القادمة مستمرة في الهبوط، مبيناً أن الركود عامل خطر لا مفر منه.

ولفت إلى إمكانية تقليل تركيا للآثار السلبية لقيود العرض في بعض القطاعات وبخاصة الأغذية الأساسية بفضل أدوات الحل الاستراتيجي التي طورتها.

كما أشار البيان إلى استمرار الاتجاه التصاعدي لأسعار المنتجين والمستهلكين على النطاق الدولي.

وشدد على أن البنك المركزي سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية على انخفاض دائم في التضخم وتحقيق هدف 5% على المدى المتوسط، ​بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.

يذكر أن "المركزي" التركي خفض في أكتوبر/تشرين الأول الماضي سعر الفائدة من 12% إلى 10.5%.