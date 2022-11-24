سياسة
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بأكثر من 22 مليار دولار.. الجزائر تضاعف ميزانيتها العسكرية لعام 2023
زادت الجزائر ميزانيتها الدفاعية للعام 2023 لتصبح 3186 مليار دينار (أكثر من 22 مليار دولار)، حسب مشروع القانون الذي أقرّه المجلس الشعبي الوطني. وتأتي هذه الزيادة بعد أن قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط بسبب خلافات بين الجارتَين.
بأكثر من 22 مليار دولار.. الجزائر تضاعف ميزانيتها العسكرية لعام 2023
في ظل توترات مع المغرب.. الجزائر تضاعف ميزانيتها العسكرية لعام 2023. / صورة: AA
24 نوفمبر 2022

زادت الجزائر إحدى القوى العسكرية الرئيسية في أفريقيا، ميزانيتها الدفاعية للعام 2023 بأكثر من الضعف مقارنة بالعام الجاري لتصل إلى أكثر من 22 مليار دولار، حسب مشروع قانون المالية الذي أقرّه مجلس النواب الثلاثاء.

وبذلك تبقى موازنة وزارة الدفاع الوطني في المركز الأول في بنود الميزانية العامة للدولة، تليها موازنة وزارة المالية التي بلغت قيمة مخصّصاتها أكثر من 21 مليار دولار.

ورصدت الميزانية حوالي 3186 مليار دينار (أكثر من 22 مليار دولار) لنفقات الدفاع الوطني، حسب مشروع القانون الذي أقرّه المجلس الشعبي الوطني.

وفي ميزانية العام الجاري بلغت موازنة الدفاع الوطني 1300 مليار دينار (أكثر من 9 مليارات دولار).

وتأتي هذه الزيادة غير المسبوقة على الإنفاق العسكري في سياق توترات بين الجزائر والمغرب، بعد أن قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في أغسطس/آب2021 بسبب خلافات بين الجارتين حول إقليم الصحراء.

وأصبح تمويل هذه الميزانية ممكناً بفضل ارتفاع أسعار المحروقات التي تعتبر الجزائر مُصدّراً رئيسياً لها.

والاثنين قال وفد من صندوق النقد الدولي في ختام زيارة إلى الجزائر استمرت من 6 إلى21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إنّ "ارتفاع أسعار المحروقات يساعد في تعزيز انتعاش الاقتصاد الجزائري في أعقاب صدمة الجائحة (...) لقد خفّفت عائدات المحروقات الاستثنائية الضغوط على المالية العامة والخارجية".

وبعدما أقرّه مجلس النواب، يتعيّن على مجلس الأمة إقرار مشروع قانون المالية حتى يوقّعه الرئيس عبد المجيد تبون وينشره في الجريدة الرسمية قانوناً نافذاً.

وبموجب مشروع القانون فإنّ القيمة الإجمالية للنفقات المتوقعة بلغت أكثر من 99 مليار دولار في حين بلغت قيمة العائدات المتوقعة 56.8 مليار دولار، أي أنّ العجز في الميزانية يزيد عن 42 مليار دولار.

وتوقّعت الحكومة أن يصل معدّل النمو الاقتصادي في العام 2023 إلى 4.1% في حين توقّعت أن يبلغ معدّل التضخّم 5.1%.

ووضعت الميزانية على أساس سعر مرجعي للنفط يبلغ 60 دولاراً للبرميل وسعر سوق يبلغ 70 دولاراً للبرميل.

وفي سياق متصل، ذكر موقع قناة TV5 Monde الفرنسية أن ميزانية المملكة المغربية العسكرية لعام 2022، تجاوزت حاجز الـ 50 مليار درهم، أي أكثر من 4.3 مليار دولار في ارتفاع غير مسبوق.

وأشار الموقع إلى أن المغرب زوّد نفسه بمسيّرات وصواريخ.

وفي هذا الصدد، ستحصل الرباط على نظام Skylock Dome الإسرائيلي من شركة Skylock Systems، وهو مصمم لرصد الطائرات بلا طيار وتحييدها.

ووفقاً لما جاء في الموقع، توغل القلق للجيش الجزائري إثر التطور التكنولوجي الذي حققه الجيش المغربي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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