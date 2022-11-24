تبنّى النواب الروس تعديلات الخميس التي توسع إلى حد كبير نطاق تطبيق قانون يحظر "ترويج" المثلية الجنسية.

ويحظر هذا القانون الجديد “ترويج العلاقات الجنسية غير التقليدية” للجميع وفي وسائل الإعلام وعلى الإنترنت وفي الكتب والأفلام.

وقال فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب (الدوما) في بيان "ترويج العلاقات الجنسية غير التقليدية محظور (...) كما فُرض حظر على ترويج استغلال الأطفال جنسياً وتغيير الجنس". وأضاف أن "الغرامات تصل إلى 10 ملايين روبل" (نحو 160 ألف يورو) بحق المخالفين.

وليصبح النص قانوناً لا يزال يتعيّن ان يُصدق عليه المجلس الأعلى في البرلمان، مجلس الاتحاد ويوقّعه الرئيس فلاديمير بوتين.