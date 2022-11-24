أعلنت السعودية الخميس وفاة شخصَين وتعليق الدراسة ورحلات جوية بجدة (غرب)، وإغلاق عدد من الطرق والأنفاق في مكة المكرمة، نتيجة أمطار غزيرة تشهدها البلاد.

وقال متحدث الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني، إنه "سُجلت حالتا وفاة حتى الآن"، وذلك في اتصال هاتفي مع قناة "الإخبارية" الرسمية.

وأهاب بالجميع عدم الخروج إلا للضرورة حتى نرى مستجدات الأرصاد.

وبثت القناة ذاتها لقطات متلفزة قالت إنها "توضح غرق بعض الأحياء في جدة"، وسط مشاهد لاندفاع كبير لمياه الأمطار في الشوارع، وأخرى تظهر سقوط أشجار في أحد الطرق.

كما نقلت "الإخبارية" أيضاً، لقطات لسقوط أمطار على الكعبة المشرفة بمكة وسط انتظام طواف ضيوفها، ورفع الأيدي بالدعاء.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت إدارة التعليم في جدة وجامعة الملك عبد العزيز، في بيانين، تعليق الدراسة "للحالة المطرية وحفاظاً على سلامة الطلاب".

كما أعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، عبر حسابه في تويتر "تأخُّر إقلاع بعض الرحلات الجوية للظروف الجوية".

بدورها، قررت إمارة مكة المكرمة إغلاق طريق رئيسي في جدة بسبب السيول.

وأعلنت الإمارة عبر حسابها في تويتر إغلاق عدد من الأنفاق المرورية، ودعت إلى تجنب أنفاق أخرى.

ونقلت الوكالة الرسمية السعودية عن الأرصاد الجوية تحذيرها من هطول أمطار رعدية غزيرة مسبوقة برياح نشطة على عدّة مناطق بالبلاد منها مكة المكرمة والمدينة المنورة.