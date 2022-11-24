سياسة
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"عواقب وخيمة".. بوتين يحذر من وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي والكرملين يهدد
حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس من وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي قائلاً إن القرار سيكون له "عواقب وخيمة"، في الوقت نفسه الذي أكّد فيه الكرملين بإن موسكو لا تعتزم توريد النفط والغاز للدول التي تدعم فرض سقف لسعر النفط الروسي.
"عواقب وخيمة".. بوتين يحذر من وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي والكرملين يهدد
بوتين يحذر من وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي/ صورة: AFP
24 نوفمبر 2022

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس من وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي قائلاً إن القرار سيكون له "عواقب وخيمة"، في الوقت نفسه الذي أكّد فيه الكرملين بإن موسكو لا تعتزم توريد النفط والغاز للدول التي تدعم فرض سقف لسعر النفط الروسي.

وجاء تحذير بوتين خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقش بوتين خلالها محاولات الدول الغربية لتحديد سعر النفط الروسي ووضع حد أقصى له، حسبما نقل بيان صادر عن الرئاسة الروسية "الكرملين".

وقال بوتين إن وضع سقف لأسعار النفط الروسي سيكون له "عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العالمية".

وفي هذا الصدد، أوضح البيان أن الجانبين قدّما تقييماً متفائلاً للعمل المشترك في إطار تحالف "أوبك"، مما يجعل من الممكن دعم استقرار سوق النفط العالمي.

الكرملين يهدد

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الكرملين أن روسيا "لا تعتزم توريد النفط والغاز للدول التي تدعم فرض سقف لسعر النفط الروسي"، إلا أنه أشار إلى أن القرار النهائي سيُتخذ بعد تحليل كافة البيانات.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في اتصاله اليومي مع الصحفيين "اعتباراً من الآن، ندعم موقف الرئيس (فلاديمير) بوتين بعدم توريد النفط والغاز إلى الدول التي ستضع (الحد الأقصى) وستنضم له".

واستطرد "لكننا بحاجة إلى تحليل كل شيء قبل صياغة موقفنا".

وتتطلع مجموعة السبع إلى وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحراً يتراوح بين 65 و70 دولاراً للبرميل، إلا أن حكومات دول الاتحاد الأوروبي لم تتفق بعد على السعر، ومن المقرر أن تستمر المحادثات بهذا الشأن.

وكانت تقارير إعلامية كشفت أمس أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي فشلوا في الاتفاق على تحديد سقف لسعر النفط الروسي، لذلك ستستمر المفاوضات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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