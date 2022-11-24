كشف تقرير حكومي، ارتفاع معدلات العنف المنزلي في ألمانيا، إذ أظهر أن عدد ضحايا العنف المنزلي زاد بنسبة 3.4% في السنوات الخمس الماضية، وأن الغالبية العظمى من الضحايا من النساء.

جاء ذلك في التقرير الجنائي للعنف المنزلي لعام 2021، قدمته وزيرة الداخلية نانسي فيسر بالتعاون مع وزيرة الأسرة ليزا باوس ورئيس مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية هولجر مونش، في العاصمة الألمانية برلين الخميس.

وحسب التقرير، وعلى الرغم من انخفاض عدد ضحايا العنف الأسري عام 2021 بنسبة 3% مقارنة بعام 2020، فإنه بشكل عام ارتفع بنسبة 3.4% خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضح التقرير أن غالبية ضحايا العنف المنزلي من النساء، فيما كان مرتكبو العنف في الغالب من الرجال.

وأشار التقرير إلى أنه في عام 2021، كان 80.3% من الضحايا من الإناث، فيما كان 78.8% من مرتكبي العنف من الذكور.

من جهتها، علقت فيسر على التقرير قائلة: "يجب ألا نقبل أبداً العنف ضد المرأة، علينا مواجهته بحزم، وكوننا دولة منفتحة وديمقراطية، فإن المساواة بين الرجل والمرأة جزء لا غنى عنه من الأساس الاجتماعي للقيم لدينا".

وأضافت: "الرجال الذين يرتكبون العنف ضد المرأة سواء كان نفسياً أو جسدياً هم مجرمون، لأن ما يفعلونه بغيض ومخالف جذرياً لقيمنا المجتمعية الأساسية".

وفي عام 2021، جرى تسجيل 369 شخصاً ضحايا لمحاولات قتل، راح ضحيتها فعلياً 121 شخصاً بينهم 109 من الإناث و12 رجلاً، وفقاً للتقرير.