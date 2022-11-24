سياسة
2 دقيقة قراءة
ارتفاع ملحوظ لمعدلات العنف المنزلي في ألمانيا
كشف تقرير صادر عن الحكومة الألمانية عن ارتفاع معدلات العنف المنزلي في ألمانيا بنسبة 3.4% في السنوات الخمس الماضية، وذلك على الرغم من انخفاض عدد ضحايا العنف الأسري عام 2021 بنسبة 3% مقارنة بعام 2020.
ارتفاع ملحوظ لمعدلات العنف المنزلي في ألمانيا
تظاهرات في العاصمة الألمانية برلين ضد العنف ضد المرأة - أرشيفية / صورة: Reuters
24 نوفمبر 2022

كشف تقرير حكومي، ارتفاع معدلات العنف المنزلي في ألمانيا، إذ أظهر أن عدد ضحايا العنف المنزلي زاد بنسبة 3.4% في السنوات الخمس الماضية، وأن الغالبية العظمى من الضحايا من النساء.

جاء ذلك في التقرير الجنائي للعنف المنزلي لعام 2021، قدمته وزيرة الداخلية نانسي فيسر بالتعاون مع وزيرة الأسرة ليزا باوس ورئيس مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية هولجر مونش، في العاصمة الألمانية برلين الخميس.

وحسب التقرير، وعلى الرغم من انخفاض عدد ضحايا العنف الأسري عام 2021 بنسبة 3% مقارنة بعام 2020، فإنه بشكل عام ارتفع بنسبة 3.4% خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضح التقرير أن غالبية ضحايا العنف المنزلي من النساء، فيما كان مرتكبو العنف في الغالب من الرجال.

وأشار التقرير إلى أنه في عام 2021، كان 80.3% من الضحايا من الإناث، فيما كان 78.8% من مرتكبي العنف من الذكور.

من جهتها، علقت فيسر على التقرير قائلة: "يجب ألا نقبل أبداً العنف ضد المرأة، علينا مواجهته بحزم، وكوننا دولة منفتحة وديمقراطية، فإن المساواة بين الرجل والمرأة جزء لا غنى عنه من الأساس الاجتماعي للقيم لدينا".

وأضافت: "الرجال الذين يرتكبون العنف ضد المرأة سواء كان نفسياً أو جسدياً هم مجرمون، لأن ما يفعلونه بغيض ومخالف جذرياً لقيمنا المجتمعية الأساسية".

وفي عام 2021، جرى تسجيل 369 شخصاً ضحايا لمحاولات قتل، راح ضحيتها فعلياً 121 شخصاً بينهم 109 من الإناث و12 رجلاً، وفقاً للتقرير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us