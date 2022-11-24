سياسة
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رد لاذع من رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على منتقدي قطر.. ماذا قال؟
رد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة على منتقدي استضافة قطر لكأس العالم 2022. وقال رداً على سؤال أحد الصحفيين: "أقول القافلة تسير وأكملوا المقطع".
رد لاذع من رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على منتقدي قطر.. ماذا قال؟
رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة/ صورة: AFP
24 نوفمبر 2022

وجّه رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة الخميس رداً إلى منتقدي استضافة قطر لكأس العالم 2022.

وردّاً على سؤال وُجّه إلى آل خليفة في حديث مع صحفيِّين في العاصمة القطرية الدوحة، حول الحملة الممنهجة التي تتعرض لها قطر، أحد أعضاء الاتحاد الآسيوي، قال: "أقول القافلة تسير وأكملوا المقطع"، في إشارة إلى المثل العربي الشهير "القافلة تسير والكلاب تنبح".

وأردف بن إبراهيم "التنظيم مشرف والأجواء إيجابية (...) الإخوان (القطريين) لم يقصّروا في المنشآت والملاعب وأعتقد أنها ستكون من أنجح البطولات".

ويرد المسؤولون القطريون على الحملات الموجهة ضدهم بأن دولتهم عرضة "للعنصرية" و"المعايير المزدوجة"، ونوّهوا بالتشريعات الأخيرة المتعلقة بظروف العمل والحد الأدنى للأجور والسلامة، التي رُحّب بها باعتبارها دولة رائدة في منطقة الخليج.

وفي فبراير/شباط المقبل، سيصبح سلمان آل خليفة (57 عاماً) رئيساً للاتحاد الآسيوي لولاية ثالثة على التوالي، بعد ترشيحه دون أي منافس آخر.

وفي عام 2016، خسر آل خليفة انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمام رئيسه الحالي جاني إنفانتينو بنتيجة 115-88 صوتاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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