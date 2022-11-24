سياسة
2 دقيقة قراءة
هيئة النقل الفرنسية تحقق مع سائق أذاع القرآن داخل حافلة عمومية
حققت هيئة النقل في فرنسا مع سائق من أصول جزائرية أثار جدلاً واسعاً بعدما شغّل آيات قرآنية داخل حافلة عمومية كان يقودها بين مرسيليا وآكس أون بروفانس. ووفق مدير هيئة النقل فإن السائق أكد أنه لم يبث الآيات في مكبر الصوت، وإنما على هاتفه فقط.
هيئة النقل الفرنسية تحقق مع سائق أذاع القرآن داخل حافلة عمومية
لفت مدير هيئة النقل إلى تأكيد السائق أنه لم يبث الآيات في مكبر الصوت ولكن على هاتفه فقط/ صورة: Reuters
24 نوفمبر 2022

أثار سائق من أصول جزائرية الجدل في فرنسا بعدما شغّل آيات من القرآن الكريم داخل حافلة عمومية كان يقودها عبر الخط الرابط بين مرسيليا وآكس أون بروفانس، ما دعا هيئة النقل للتحقيق معه.

وتسببت الواقعة التي حدثت الثلاثاء الماضي في جدل واسع داخل الأوساط الفرنسية، حسبما نقلت صحيفة "لوفيغارو".

وادعت الصحيفة أن السائق أغضب ركاب الحافلة بتشغيل آيات من القرآن لنحو 40 دقيقة في مكبرات الصوت، ورفضه إيقاف التسجيل، حسب ادعائها.

بالمقابل، لفت مدير هيئة النقل، بول سيلو، إلى تأكيد السائق أنه لم يبث الآيات القرآنية في مكبر الصوت، ولكن على هاتفه فقط، حسبما نقلت "لوفيغارو".

وقالت وسائل الإعلام إن تحقيقاً فُتح بعد وقت قصير من الإبلاغ عن الحادث، رداً على شكاوى من الركاب.

وحسب التقارير، لا يعد السائق موظفاً لدى خط النقل الرابط بين مدينتي مرسيليا وآكس أون بروفانس، لكنه يعمل من خلال مقاول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us