أثار سائق من أصول جزائرية الجدل في فرنسا بعدما شغّل آيات من القرآن الكريم داخل حافلة عمومية كان يقودها عبر الخط الرابط بين مرسيليا وآكس أون بروفانس، ما دعا هيئة النقل للتحقيق معه.

وتسببت الواقعة التي حدثت الثلاثاء الماضي في جدل واسع داخل الأوساط الفرنسية، حسبما نقلت صحيفة "لوفيغارو".

وادعت الصحيفة أن السائق أغضب ركاب الحافلة بتشغيل آيات من القرآن لنحو 40 دقيقة في مكبرات الصوت، ورفضه إيقاف التسجيل، حسب ادعائها.

بالمقابل، لفت مدير هيئة النقل، بول سيلو، إلى تأكيد السائق أنه لم يبث الآيات القرآنية في مكبر الصوت، ولكن على هاتفه فقط، حسبما نقلت "لوفيغارو".

وقالت وسائل الإعلام إن تحقيقاً فُتح بعد وقت قصير من الإبلاغ عن الحادث، رداً على شكاوى من الركاب.

وحسب التقارير، لا يعد السائق موظفاً لدى خط النقل الرابط بين مدينتي مرسيليا وآكس أون بروفانس، لكنه يعمل من خلال مقاول.