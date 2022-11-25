سياسة
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السويد: لتركيا الحق في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب
أكد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون وجود أسباب تدفع العالم إلى الاعتراف بأن الهجمات الإرهابية التي ضربت تركيا لا تقل خطورة عن تلك التي ضربت دولاً أخرى، مشدداً على أن لتركيا الحق في الدفاع عن نفسها.
السويد: لتركيا الحق في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب
رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون / صورة: AA
25 نوفمبر 2022

قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إن لتركيا الحق في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب.

جاء ذلك رداً على سؤال الرئيسة المشاركة لحزب الخضر مارتا ستينيفي في البرلمان السويدي، حول سبب عدم انتقاده لـ"عملية المخلب - السيف" التي أطلقتها تركيا في شمال سوريا.

وأكد كريسترسون أن "من حق تركيا أن تدافع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية".

وأضاف: "الوضع في شمال سوريا معقد للغاية، فهو من ناحية مكافحة لتنظيم داعش الإرهابي، ومن ناحية أخرى يجب الاعتراف بأن تركيا دولة معرضة لهجمات إرهابية".

وأضاف: "توجد أسباب تدفع العالم إلى الاعتراف بأن الهجمات الإرهابية التي ضربت تركيا لا تقل خطورة عن تلك التي ضربت دولاً أخرى".

وأردف: "في السويد الأشخاص الذين يشاركون في الإرهاب، والأنشطة المتعلقة بالإرهاب بمختلف أشكاله ويمولونه لا يستهدفون السويد، بل يستهدفون تركيا، لقد قررنا أنه يجب أن لا تكون السويد ملاذاً آمناً لهم".

وتعرضت تركيا في الآونة الأخيرة لهجمات إرهابية من جانب تنظيم YPG، بدأت بتفجير شارع الاستقلال بإسطنبول، واستمرت مع إطلاق التنظيم قذائف على مدن تركية حدودية من الأراضي السورية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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