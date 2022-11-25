سياسة
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تركيا تنشر "وثيقة استراتيجية التمويل التشاركي" بالإنكليزية
نشرت الرئاسة التركية "وثيقة استراتيجية التمويل التشاركي" بالإنكليزية التي تعتبر خارطة طريق لجعل تركيا دولة رائدة في التمويل التشاركي، وإحدى الركيزتين الرئيسيتين لمشروع مركز إسطنبول المالي.
تركيا تنشر "وثيقة استراتيجية التمويل التشاركي" بالإنكليزية
أردوغان خلال مشاركته في الاجتماع التعريفي لـ"وثيقة التمويل التشاركي الإستراتيجية" في إسطنبول / صورة: AA
25 نوفمبر 2022

نشر مكتب الشؤون المالية في الرئاسة التركية، الخميس، النسخة الإنكليزية لـ"وثيقة استراتيجية التمويل التشاركي".

وتعتبر "وثيقة استراتيجية التمويل التشاركي" (KFSB) أول وثيقة إستراتيجية وطنية لتركيا في مجال التمويل التشاركي (بدون فائدة)، والتي كتب مقدمتها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتعتبر خارطة طريق لجعل تركيا دولة رائدة في التمويل التشاركي.

وسبق أن نشرت الجريدة الرسمية التركية، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الوثيقة التي أعدها المكتب بنسختها التركية.

وتعتبر الوثيقة إحدى الركيزتين الرئيسيتين لمشروع مركز إسطنبول المالي، والتي تنتج حلولاً قابلة للتطبيق وواقعية لمختلف المشكلات الهيكلية للوصول إلى المكانة التي تستحقها تركيا في النظام المالي، ودعم نموذج الاقتصاد التركي بشكل فعال.

نموذج فريد لتركيا

أُعدت الوثيقة بمشاركة 89 مؤسسة ومنظمة و73 خبيراً بعد الممارسات والتطبيقات الناجحة خارج تركيا ودراسة الخطوات الاستراتيجية بشكل مفصل ليجري اعتبارها نموذجاً فريداً لتركيا.

وجرى إعداد الوثيقة برؤية إنشاء نموذج مالي من شأنه أن يلعب دوراً رائداً في العالم ويدعم بشكل فعال نموذج الاقتصاد التركي.

5 أغراض رئيسية للوثيقة و18 هدفاً

جرى تصميم وثيقة استراتيجية التمويل التشاركي حول خمسة أغراض رئيسية و 18 هدفاً، وفيما يلي الأغراض الخمسة:

تحقيق التحول المؤسسي، وإنشاء آليات داعمة، وإنشاء هيكل حوكمة فقهية شامل، وضمان تنمية رأس المال البشري، وتحسين الإدراك والوعي ومحو الأمية في التمويل التشاركي.

تشكيل مجلس تنسيق وثيقة استراتيجية التمويل التشاركي

سيجري إنشاء مجلس تنسيق وثيقة إستراتيجية التمويل التشاركي من أجل ضمان التنسيق بين المؤسسات والمنظمات خلال تنفيذ بنود العمل، حيث يتألف أعضاء مجلس الإدارة، الذين سيجتمعون برئاسة رئيس مكتب الشؤون المالية في الرئاسة التركية، من كبار المديرين في المؤسسات والمنظمات المرتبطة مباشرة بالمكتب، وسيجتمعون مرة كل أربعة أشهر على الأقل.

كما سيجري تشكيل مجموعات تنفيذ ورصد خطة العمل مكونة من ممثلين عن المؤسسات والمنظمات المسؤولة وذات الصلة، من أجل تحقيق الأهداف والغايات الاستراتيجية المحددة، على أن تجتمع مرة كل 3 أشهر.

ومن خلال خارطة الطريق التي تطرحها الوثيقة فإنها تهدف إلى إيجاد حلول واقعية وقابلة للتطبيق وبناء هيكل مالي يساهم في الاستقلالية المالية لتركيا ونموها القوي والمستدام، بالإضافة إلى جعل مركز إسطنبول المالي أحد مراكز التمويل التشاركي إقليمياً وعالمياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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