سياسة
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إسطنبول تستعد لاحتضان المهرجان الدولي السابع للثقافة والكتاب العربي
برعاية رئاسة الجمهورية التركية، تستضيف مدينة إسطنبول المهرجان الدولي للثقافة والكتاب العربي في تركيا بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني و4 ديسمبر/كانون الأول 2022، تحت شعار "وسيلة المحبة المولد الشريف".
إسطنبول تستعد لاحتضان المهرجان الدولي السابع للثقافة والكتاب العربي
إسطنبول تحتضن المهرجان الدولي للثقافة والكتاب العربي بين 30 نوفمبر /تشرين الثاني و4 ديسمبر/أيلول 2022 / صورة: AA
25 نوفمبر 2022

تستعد إسطنبول لاحتضان أيام المهرجان الدولي للثقافة والكتاب العربي في تركيا بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني و4 ديسمبر/كانون الأول 2022.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات النسخة السابعة من المهرجان برعاية رئاسة الجمهورية التركية، تحت شعار "وسيلة المحبة المولد الشريف".

وسيُقام المهرجان في مركز "باغلار باشي" بمنطقة أسكودار في الشطر الآسيوي لإسطنبول، بعد انعقاده افتراضياً لعامين بسبب وباء كورونا.

وتستضيف بلدية أوسكودار المهرجان الذي ينظمه اتحاد الكتاب الأتراك-فرع إسطنبول، وجمعية المعارف والعلم والثقافة الخالدية، والمكتبة الهاشمية.

وتحظى الفعاليات بإقبال كبير، ويشارك فيها الكثير من الشخصيات المهمَّة من العلماء والأكاديميين والكتَّاب والناشرين من أرجاء العالم الإسلامي.

وتنعقد خلال أيام المهرجان الدولي العديد من المحاضرات والكلمات والنقاشات والندوات الثقافية، ويساهم المهرجان في عرض آلاف الكتب باللغة العربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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