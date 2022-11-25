قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا يمكن للإرهاب والعصابات الإمبريالية المتحكمة في الإرهابيين أن تُحِيد حكومته عن طريقها لبناء تركيا العظيمة والقوية.

جاء ذلك في رسالة مصورة إلى "ملتقى رواد الأعمال في تركيا وحفل توزيع جوائز ريادة الأعمال التاسع" المنعقد في إسطنبول الجمعة.

وقال أردوغان إن التنظيمات الإرهابية ارتكبت جرائم ضدّ الإنسانية، موضحاً أنها أذرع سياسية لبعض الدول الراعية للإرهاب.

وتَوعَّد الرئيس التركي بملاحقة تلك التنظيمات حتى القضاء عليها، مضيفاً: "سنلقّن المتحالفين مع التنظيمات الإرهابية درساً مهمّاً في العام المقبل".

وشدّد أردوغان على أن حكومته لن تتسامح مع الإرهاب ولن تتخلى عن حقّ الطفلة الشهيدة التي راحت ضحية تفجير تقسيم.

وقال: "سنواصل بكل عزيمة ودون توقُّفٍ نضالَنا حتى نبني تركيا العظيمة والقوية".

وأضاف: "لن نسمح للإرهاب والعصابات الإمبريالية الممسكة بزمامها أن تُحِيدنا عن طريقنا".

وأردف :"واثق من أعماق قلبي أننا سنجعل القرن الحادي والعشرين قرن تركيا، بدعم وإسهام منكم أيضاً، أنتم رواد الأعمال الشباب".

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن تركيا جاءت في مقدمة الدول الأسرع نموّاً في مجموعة العشرين، فيما عصفت جائحة كورونا باقتصادات العالم.

وأوضح أن تركيا سجلت نموّاً بلغ 11 بالمئة العام المنصرم، و7.5 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري.

كما لفت إلى تسجيل أرقام قياسية جديدة في الصادرات كل شهر، والمضي بخطى واثقة نحو الأهداف المنشودة.

وأكّد حرص حكومته على مواصلة حملات الاستثمارات بلا انقطاع.

ولفت في هذا الإطار إلى افتتاح مصنع السيارة الكهربائية المحلية "توغ" في 29 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، وافتتاح سد ومحطة "يوسف إيلي" لتوليد الكهرباء، الذي يُعَدّ أكبر سدّ في تركيا، الثلاثاء الماضي.

وأكّد أن حكومته تواصل طريقها عبر تنفيذ المشاريع الملموسة واحداً تلو آخَر في إطار رؤية "قرن تركيا".

على صعيد آخر، قال أردوغان في كلمة له خلال فعاليات اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة إن حكومته تعمل على زيادة الوعي بأهمية دور المرأة في المجتمع.

وأضاف أن مؤسسات الدولة تعمل بكل جهدها لمنع العنف ضد النساء، مشددا على حرص حكومته على أن تتولى المرأة مناصب قيادية في البلاد.