نفى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الجمعة، المزاعم القائلة بأن قوات بلاده "قصفت نقطة مراقبة أمريكية" شمالي سوريا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لدى مغادرته مقر حزب "العدالة والتنمية" عقب اجتماع حزبي ترأّسه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال أقار: "ليس من الوارد إطلاقاً أن نُلحِق الضرر بقوات التحالف أو المدنيين".

وأردف: "هدفنا الوحيد هو الإرهابيون، حيثما وُجد إرهابيون فهدفنا هناك. عدم إلحاق الضرر بالمدنيين والبيئة أهمّ مبادئنا".

وأكد أقار استمرار عملية "المخلب-السيف" التي بدأت بعملية جوية واسعة ضدّ معاقل تنظيم YPG/PKK شمالي سوريا والعراق بنجاح.

ولفت إلى أن العملية متواصلة عبر ضربات عقابية من البر والجو، مشيراً إلى تحييد 326 إرهابياً حتى اليوم منذ انطلاقها.

وفجْر الأحد أطلقت تركيا عملية "المخلب-السيف" الجوية ضدّ مواقع إرهابيي تنظيم YPG/PKK شمالي العراق وسوريا.

وتعرضت تركيا في الآونة الأخيرة لهجمات إرهابية من جانب تنظيم YPG، بدأت بتفجير شارع الاستقلال بإسطنبول، واستمرت مع إطلاق التنظيم قذائف على مدن تركية حدودية من الأراضي السورية.