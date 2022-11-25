تسعى تركيا لتصبح من أفضل 5 وجهات في السياحة العلاجية على مستوى العالم، إذ يقصدها سنوياً أكثر من مليون سائح من أجل السياحة العلاجية.

ويتنافس أكثر من 7 آلاف مؤسسة صحية حكومية وخاصة لتقديم أفضل الإمكانيات التقنية الطبية لمن يقصدون تركيا بغرض العلاج.

ويعمل في هذه المؤسسات أكثر من مليون و300 ألف متخصص بالرعاية الصحية، لتعلن تركيا جاهزيتها لاستقبال المرضى من جميع أنحاء العالم.

ويتنوع قطاع السياحة العلاجية في تركيا، ليشمل السياحة الطبية، وسياحة الصحة الحرارية، ورعاية كبار السنّ وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتطورت السياحة العلاجية في تركيا ونمَت كثيراً خلال السنوات الأخيرة مع الاستثمارات الضخمة التي نفّذَتها المستشفيات العامة والخاصة، ومع التحول الرقمي وافتتاحها عديد من المدن الطبية.

وفي إطار رؤية "قرن تركيا"، أطلقت مؤسسة “أوسهاش” الدولية للخدمات الصحية التابعة لوزارة الصحية التركية، العلامة التجارية للخدمات الصحية "Health Türkiye"، لترويج السياحة العلاجية في البلاد.

وتتحدث علامة “HealthTürkiye”بلغات عدة، لمخاطبة المرضى الذين يبحثون عن خيارات أفضل للعلاج خارج أوطانهم، فتسهّل للمرضى الوصول إلى المكان والطبيب المناسبَين، والحصول على أجود الخدمات بأفضل التقنيات الطبية.

وتشتهر السياحة العلاجية في تركيا بزراعة الشعر وتجميل الأسنان وعمليات تجميلية أخرى، وإجراء عمليات أطفال الأنابيب أو العقم.

ويتصدّر مواطنو ألمانيا وروسيا وإيران وبريطانيا والدول العربية، قائمة الأجانب الأكثر زيارة لتركيا بهدف السياحة العلاجية.

وقال الدكتور ثروت ترزيلار، رئيس جمعية السياحة العلاجية في تركيا، في تصريحات لـTRT عربي، إنهم يتوقعون قدوم أكثر من مليونَي سائح إلى البلاد بهدف العلاج، بحلول نهاية العام الجاري.

وأوضح أن تركيا باتت من أبرز وجهات السياحة العلاجية حول العالم.

وأشار إلى أن قطاع السياحة العلاجية في تركيا يحظى بإقبال كبير بالدرجة الأولى من مواطني أوروبا والشرق الأوسط.