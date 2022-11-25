سياسة
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نتنياهو يكلف "بن غفير" حقيبة الأمن القومي بالحكومة التي يعكف على تشكيلها
كلّف رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلَّف بنيامين نتنياهو، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني إيتمار بن غفير، حقيبة الأمن القومي في الحكومة التي يعكف على تشكيلها.
نتنياهو يكلف "بن غفير" حقيبة الأمن القومي بالحكومة التي يعكف على تشكيلها
عضو الكنيست الإسرائيلي اليميني إيتمار بن غفير (يسار) وبتسلئيل سموتريتش (يمين) / صورة: Reuters
25 نوفمبر 2022

وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، على منح زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني إيتمار بن غفير، حقيبة الأمن القومي في الحكومة التي يعكف على تشكيلها.

وقالت هيئة الإذاعة والتليفزيون الإسرائيلية الرسمية الجمعة، إن حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، وقّع اتفاقاً مع حزب “القوة اليهودية” حول ملحق المناصب في الحكومة المقبلة، وأضافت: “يقرّب التوقيع على ملحق المناصب الاتفاق الشامل الذي سيشمل الميزانيات والمسائل الفنية والمبادئ التوجيهية“.

وتابعت: “وفقاً للاتفاق، سيتولى حزب القوة اليهودية وزارة الأمن القومي بصلاحيات واسعة، بما في ذلك الشرطة الخضراء، وسلطة إنفاذ الأراضي، وشرطة الحدود في الضفة الغربية“.

وقال بن غفير في بيان: “اتخذنا خطوة مهمة لتشكيل حكومة يمينية كاملة“.

وبموجب الاتفاق سيحصل عضو الكنيست من “القوة اليهودية“ إسحاق فازيلوف، على حقيبة النقب والجليل، فيما يحصل النائب في الحزب أميحاي إلياهو، على حقيبة التراث التي ستضمّ أيضاً سلطة الآثار الإسرائيلية. ورغم التقدم مع حزب “القوة اليهودية” فإن المفاوضات بين “الليكود” وحزب “الصهيونية الدينية” المتحالف مع بن غفير ما زالت تواجه عقبات لمطالبة رئيس الحزب بحقيبة الدفاع.

وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، نتنياهو تشكيل الحكومة. وللحصول على ثقة الكنيست فإن نتنياهو بحاجة إلى 61 صوتاً على الأقلّ من مقاعد الكنيست المئة والعشرين.

كانت صحفية هآرتسالعبرية ذكرت أن منظمات يهودية أمريكية أبدت تَخوُّفها من تأثير وجود بن غفير في الحكومة على العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ويصف الإعلام العبري بن غفير بأنه يميني متطرف، بسبب انتمائه سابقاً إلى حزب "كاخ" المصنَّف إرهابياً في إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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