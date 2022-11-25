سياسة
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صور | بالعلم والكوفية.. فلسطين حاضرة في مونديال قطر 2022
لا تكاد تمر مباراة أو حدث أو فاعلية تشجيعية في مونديال قطر 2022 إلا يحضر فيها علم فلسطين رغم أن فريقها لا يشارك في البطولة، إذ تُرفع الأعلام الفلسطينية في مسيرات داعمة لبعض المنتخبات وفي أثناء المباريات، ويتوشح كثير من المشجعين بالكوفية الفلسطينية.
صور | بالعلم والكوفية.. فلسطين حاضرة في مونديال قطر 2022
تَوشَّح عديد من المشاركين في مسيرات دعم منتخب قطر بالكوفية والأعلام الفلسطينية / صورة: AA
25 نوفمبر 2022

تشهد قطر التي تستضيف كأس العالم 2022 اهتماماً منقطع النظير وبروزاً قويّاً لفلسطين في أجواء المونديال.

ولا تكاد تمرّ مباراة أو حدث أو فعالية تشجيعية إلا يحضر فيها علم فلسطين، رغم أن فريقها لا يشارك في البطولة.

ورصدت الكاميرات الخميس رفع الأعلام الفلسطينية في مسيرة لدعم منتخب قطر في مباراته مع السنغال اليوم الجمعة.

وتَوشَّح عديد من المشاركين في المسيرة بالكوفية والأعلام الفلسطينية.

وقدّم عديد من أفراد الجالية الفلسطينية وأفراد الجاليات العربية الأعلام والكوفية الفلسطينية للجماهير القادمة من مختلف دول العالم.

وانتشر بعض المشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهِر رفض كثير من المشجعين العرب التحدث لوسائل إعلام إسرائيلية في قطر لتغطية فاعليات كأس العالم، في إشارة إلى تأييد الفلسطينيين.

حملة “حلم فلسطيني”

بالتزامن مع كأس العالم 2022 في قطر، تستمر حملة إلكترونية تحت اسم “الحلم الفلسطيني” بهدف تعريف العالم بالقضية الفلسطينية خلال كأس العالم 2022 في قطر.

وناشدت الحملة المشجعين العرب الذين يحضرون المباريات والفاعليات المصاحبة رفع علم فلسطين والترويج لها في مدرجات الملاعب.

وحظيت الحملة بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربية، ودعا نشطاء إلى المشاركة في الحملة والتفاعل مع الهاشتاغ "الحلم الفلسطيني“ و”ليش لا”.

“الحلم الفلسطيني” هو حملة شعبية قطرية للتوعية بالقضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال، والاستفادة من الحدث العالمي الكبير كأس العالم وحضور ملايين الأشخاص من مختلف البلدان، لتنفيذ سلسلة من الأنشطة الإعلامية والميدانية خلال فترة المونديال.

وتشمل الحملة الأنشطة الميدانية ”الخيام التعريفية، وتوزيع الأعلام والمنشورات، والجولات التعريفية والأنشطة الإعلامية”، وحملة رفع علم فلسطين مع أعلام الدول الأُخرى، وأناشيد الدول العربية، والهتافات وغيرها من الفاعليات ذات الصلة.

وقال منسق الحملة أنس الحاج لوكالة الأناضول: "أطلقنا حملة إلكترونية تحت اسم (حلم فلسطيني) بهدف تعريف العالم بالقضية الفلسطينية خلال بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022".

وأضاف: "الجماهير من كل الدول العربية تفاعلوا مع الحملة في المباريات ومحطات المترو والميادين التي تأتي إليها جماهير كاس العالم".

وأردف الحاج: " أثبت هذا التفاعل أن قضية فلسطين ما زالت حيَّة، وأنها قضية الشعوب العربية والإسلامية جمعاء".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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