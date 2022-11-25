حصدت إيران 3 نقاط ثمينة عقب فوزها المستحق على نظيرتها ويلز بهدفين نظيفين الجمعة في استاد أحمد بن علي المونديالي ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم "قطر 2022".

جاءت البداية قوية من الجانب الإيراني الذي هاجم بكثافة وهدد المرمى الويلزي مُبكراً بكرة أرضية سددها سيردار أزمون في الدقيقة 6 ذهبت بجوار القائم.

وعرفت الدقيقة 16 تسجيل علي غولزاده هدفاً بعد تبادل جميل للكرة مع أزمون، غير أن الحكم ألغاه بمساعدة تقنية "الفار" بداعي وجود تسلل.

الظهور الهجومي الوحيد للمنتخب الويلزي في الشوط الأول كانت من عرضية وصلت إلى كيفر مور الذي تابعها مباشرة نحو المرمى لكن الحارس الإيراني سيد حسين أنقذ الموقف ببراعة.

في الشوط الثاني استمر الضغط الإيراني على المناطق الويلزية ووقف الحظ في جانب "أبناء الغال" في مناسبتين مُتتاليتين عندما رد القائم كرة إلى أزمون ثم أخرى سددها غولزاده.

المنتخب الويلزي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 86، بعد طرد حارس مرماه واين هينيسي لتدخله المتهور على مهدي طارمي، الأمر الذي استغله خصمه الإيراني وأحرز الهدف الأول في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع بتصويبة قوية أطلقها روزبه جشمي.

عقب الهدف انهار الدفاع الويلزي وتلقى مباشرة هدفاً ثانياً حمل توقيع رامين رضائيان الذي واجه المرمى بعد هجمة مرتدة وسدد بسهولة داخل الشباك.

بهذه النتيجة حصد المنتخب الإيراني أول ثلاث نقاط وصعد إلى المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ويلز عند نقطة واحدة وتراجع إلى المركز الرابع، في انتظار نتيجة مباراة إنجلترا مع الولايات المتحدة.

يذكر أن إيران تلقت هزيمة ثقيلة أمام إنجلترا بستة أهداف لاثنين في الجولة الأولى، في حين تعادلت ويلز مع أمريكا بهدفٍ مقابل هدف.