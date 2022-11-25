أعرب الاتحاد الأوروبي عن رفضه هدم الجيش الإسرائيلي مدرسة فلسطينية في الضفة الغربية، داعياً لوقف أعمال الهدم.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الممثل الأعلى للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عبر فيه عن بالغ حزنه جراء هدم المدرسة الأربعاء.

وأكد البيان أن هدم المدرسة الواقعة في بلدة مسافر يطّا (جنوبي محافظة الخليل) يخالف القانون الدولي، داعياً السلطات الإسرائيلية لاحترام حق الأطفال في التعليم.

وشدد على أن عملية هدم المدرسة أمر غير مقبول، لافتاً إلى أن العملية جرت عقب قرار طرد 1200 فلسطيني من مسافر يطا.

وهدم الجيش الإسرائيلي الأربعاء مدرسة في مسافر يطا جنوبي الضفة الغربية بدعوى البناء دون ترخيص.

وقال منسق لجان الحماية والصمود جنوبي الخليل فؤاد العمور إن قوة إسرائيلية "اقتحمت منطقة مسافر يطا جنوبي الخليل، وهدمت مدرسة إصفي الأساسية المختلطة بدعوى البناء دون ترخيص وصادرت محتويات المدرسة قبل هدمها".

ونددت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بعملية الهدم باعتبارها "جريمة نكراء وبشعة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال المتواصلة بحق التعليم، واستهدافه للأطفال والطلبة والكوادر التربوية والمؤسسات التعليمية، دون اكتراث بالمواثيق والقوانين الدولية".

وخلال الفترة الأخيرة صعدت قوات الجيش الإسرائيلي ممارساتها القمعية في مسافر يطا، ونفذت اقتحامات وعمليات هدم، وأصدرت قرارات بوقف البناء ومنع الفلسطينيين ورعاة الأغنام الوصول إلى أراضيهم.