قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته ستواصل نضالها دون توقف حتى تجعل تركيا بين الأوائل في العالم بمجال الصناعات الدفاعية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الجمعة خلال مراسم إنزال سفينة حربية صنعتها تركيا لصالح باكستان في قيادة حوض بناء السفن بولاية إسطنبول.

وأضاف أردوغان: "نخطط لتسليم أشقائنا الباكستانيين السفينة (الحربية) الرابعة والأخيرة في فبراير/شباط 2025".

من جهة أخرى أكد الرئيس التركي أن بلاده عازمة على الاستمرار باستراتيجيتها لاجتثاث الإرهاب من جذوره.

وزاد: "فليتشبث الإرهابيون بمن يريدون لكننا سنحاسب وسنواصل محاسبة أعداء الإنسانية على كل قطرة دماء أراقوها".