سياسة
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أقار: القوات التركية من جيوش قليلة تتمتع بقدرة عملياتية فائقة
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن القوات المسلحة التركية تعد من الجيوش القليلة في العالم التي تتمتع بقدرات عملياتية فائقة، مشدداً على أهمية العمليات التي تنفذها لا سيما الأخيرة في تأمين البلاد وحمايتها من الإرهابيين.
أقار: القوات التركية من جيوش قليلة تتمتع بقدرة عملياتية فائقة
مراسم إنزال سفينة PNS Khyber الثالثة إلى البحر بولاية إسطنبول / Others
25 نوفمبر 2022

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الجمعة أنّ القوات المسلحة التركية من بين جيوش قليلة في العالم تتمتع بقدرات عملياتية فائقة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مراسم إنزال سفينة PNS Khyber الثالثة إلى البحر بولاية إسطنبول، بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

ويجري تسليم السفينة بموجب مشروع "ميلغم" الذي يقضي ببناء تركيا 4 سفن حربية لصالح باكستان.

وأشار أقار إلى أنّ عملية المخلب-السيف العسكرية التي تجريها القوات المسلحة ضد أوكار الإرهابيين شمالي سوريا والعراق تجري في عدة نقاط وبالتزامن.

وشدد على أنّ عملية المخلب-السيف خسفت أوكار الإرهابيين على رؤوسهم وأنزلت ضربة قوية على الإرهابيين الذين يستهدفون أمن تركيا وشعبها.

ولفت أقار إلى أنّ مشروع "ميلغم" المشترك بين تركيا وباكستان يعد مهماً في المضي قدماً بعلاقات البلدين.

وفي 2018 وقعت أنقرة وإسلام آباد صفقة لإنتاج شركة "أسفات" التركية 4 طرادات في إطار مشروع "ميلغم" لمصلحة البحرية الباكستانية، على أن يجري تصنيع اثنين منها في تركيا، ومثلهما في باكستان.

وجرى إنزال أول سفينة "بي إن إس بابور" من فئة "ميلغم" في البحر بمراسم نظمت في 15 أغسطس/آب 2021 في قيادة حوض بناء السفن بإسطنبول، وحضرها الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الباكستاني عارف علوي.

فيما أقيمت بمدينة كراتشي الباكستانية مراسم إنزال السفينة الثانية "بدر" في البحر يوم 20 مايو/أيار الماضي بحضور وزير الدفاع التركي خلوصي أقار ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ووزير الإنتاج الدفاعي محمد إصرار تارين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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