سياسة
2 دقيقة قراءة
تقرير أوروبي.. تركيا الثالثة بسلسلة التوريد بالنسبة إلى الشركات الأوروبية
احتلت تركيا المركز الثالث بالنسبة إلى الشركات الأوروبية في سلاسل التوريد، والمركز الثامن عالمياً، حسبما أظهر تقرير أوروبي أعدته مؤسسة "رويترز إيفنتس" البحثية وشركة "ميرسك سيلاند" الدنماركية إحدى أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال الحاويات والشحن.
تقرير أوروبي.. تركيا الثالثة بسلسلة التوريد بالنسبة إلى الشركات الأوروبية
 احتلت تركيا المرتبة الثالثة بالنسبة إلى الشركات الأوروبية بعد بولندا وألمانيا  / صورة: AA
25 نوفمبر 2022

أظهر تقرير أوروبي أن تركيا حلت بالمرتبة الثالثة بالنسبة إلى الشركات الأوروبية في سلسلة التوريد التي تتشكل مجدداً بعد جائحة كورونا.

التقرير أعدته مؤسسة "رويترز إيفنتس" البحثية التابعة لوكالة رويترز وشركة "ميرسك سيلاند" الدنماركية، إحدى أكبر وأشهر الشركات العاملة في مجال الحاويات والشحن على مستوى العالم.

وحسب التقرير احتلت تركيا المرتبة الثالثة بالنسبة إلى الشركات الأوروبية بعد بولندا وألمانيا في "الحصول على منتجات واستيراد جزء أو كل أجزاء المنتجات من الخارج".

وتصدرت بولندا قائمة سلسلة التوريد للشركات الأوروبية بنسبة 23.3%، فيما حلت ألمانيا بالمركز الثاني بـ19.4%، ثم تركيا بـ12.4%.

وحلت بريطانيا بالمركز الرابع بـ10.9%، تبعتها الولايات المتحدة بـ10.1%، ثم فيتنام بـ8.5 %.

ووفق التقرير ذاته احتلت تركيا المركز الثامن عالمياً في سلاسل التوريد بالنسبة إلى الشركات العالمية بعد فيتنام والهند وألمانيا وبولندا والولايات المتحدة والصين والمكسيك.

ووفق الدراسة الاستقصائية التي تضمنها التقرير تعد تركيا بموقعها الجغرافي وطاقتها البشرية مركزاً جذاباً مهماً للغاية بالنسبة إلى الشركات الأوروبية في قطاعات عدة، بما في ذلك المنسوجات والمواد الكيميائية والسيارات.

وأشارت الدراسة إلى أن الشركات أولت أهمية كبرى للسرعة والمرونة لتقليل المخاطر مقارنة بفترة ما قبل الجائحة لخفض التكلفة في سلسلة التوريد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us