أظهر تقرير أوروبي أن تركيا حلت بالمرتبة الثالثة بالنسبة إلى الشركات الأوروبية في سلسلة التوريد التي تتشكل مجدداً بعد جائحة كورونا.

التقرير أعدته مؤسسة "رويترز إيفنتس" البحثية التابعة لوكالة رويترز وشركة "ميرسك سيلاند" الدنماركية، إحدى أكبر وأشهر الشركات العاملة في مجال الحاويات والشحن على مستوى العالم.

وحسب التقرير احتلت تركيا المرتبة الثالثة بالنسبة إلى الشركات الأوروبية بعد بولندا وألمانيا في "الحصول على منتجات واستيراد جزء أو كل أجزاء المنتجات من الخارج".

وتصدرت بولندا قائمة سلسلة التوريد للشركات الأوروبية بنسبة 23.3%، فيما حلت ألمانيا بالمركز الثاني بـ19.4%، ثم تركيا بـ12.4%.

وحلت بريطانيا بالمركز الرابع بـ10.9%، تبعتها الولايات المتحدة بـ10.1%، ثم فيتنام بـ8.5 %.

ووفق التقرير ذاته احتلت تركيا المركز الثامن عالمياً في سلاسل التوريد بالنسبة إلى الشركات العالمية بعد فيتنام والهند وألمانيا وبولندا والولايات المتحدة والصين والمكسيك.

ووفق الدراسة الاستقصائية التي تضمنها التقرير تعد تركيا بموقعها الجغرافي وطاقتها البشرية مركزاً جذاباً مهماً للغاية بالنسبة إلى الشركات الأوروبية في قطاعات عدة، بما في ذلك المنسوجات والمواد الكيميائية والسيارات.

وأشارت الدراسة إلى أن الشركات أولت أهمية كبرى للسرعة والمرونة لتقليل المخاطر مقارنة بفترة ما قبل الجائحة لخفض التكلفة في سلسلة التوريد.