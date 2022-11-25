دعت منظمة حماية المستهلك الألمانية الجمعة المواطنين إلى عدم دفع فواتير الكهرباء إذا استمرت الشركات في فرض أسعار باهظة.

وقال رئيس اتحاد مستهلكي الطاقة أريبرت بيترز لصحيفة بيلد المحلية إن "حجم الزيادات لا تبرره أسعار السوق".

وأضاف مخاطباً المستهلكين في ألمانيا: "لا تدفعوا فواتيركم!".

وطالب بيترز موردي الطاقة بتقديم "دليل" على أن الزيادات مبررة بأسعار السوق.

وخلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري 2022، ارتفعت أسعار الكهرباء بشكل كبير في ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد بأوروبا.

وأطلقت منظمات ألمانية عدة تحذيرات من أن "المستهلكين يجب أن يستعدوا لموجة جديدة ضخمة من الزيادات في أسعار الغاز والكهرباء".

وقال خبراء لمنصة Verivox المعنية بعقد مقارنات اقتصادية قولهم: "نتحدث هنا عن رسوم إضافية بمتوسط ​​54% للكهرباء، و50% للغاز مطلع العام (المقبل 2023)".

ووفقاً لتقديرات المكتب الفدرالي للإحصاء ارتفعت أسعار الطاقة في ألمانيا بالفعل بنسبة 35.6% بين أغسطس/آب 2021، والشهر ذاته من العام الحالي.

وتواجه ألمانيا أزمة طاقة حادة بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية المستمرة التي أدت إلى انقطاع إمدادات الغاز ودفعت أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية.

وقبل بدء الحرب في أوكرانيا كانت ألمانيا تحصل على 55% من استهلاكها من الغاز الطبيعي من روسيا.