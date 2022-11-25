سياسة
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السويد تستضيف الاجتماع الثاني للآلية المشتركة وتؤكد: سنوفي بوعودنا لتركيا
تزامناً مع انعقاد الاجتماع الثاني للآلية المشتركة الدائمة المتشكلة في إطار المذكرة الثلاثية، أكد رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون أن بلاده ستوفي بالتعهدات الأمنية التي قدمتها لتركيا.
السويد تستضيف الاجتماع الثاني للآلية المشتركة وتؤكد: سنوفي بوعودنا لتركيا
رئيس الوزراء السويدي يؤكد التزام بلاده التعهدات الأمنية المقدمة لتركيا / صورة: AA
25 نوفمبر 2022

قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون الجمعة إن بلاده ستوفي بالوعود التي قدمتها لتركيا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في تعليقه على مذكرة التفاهم الثلاثية بين تركيا والسويد وفنلندا بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

واعتبر كريستيرسون في تصريحات لصحيفة داغنس نيهتر أن "ما جرى توقيعه ليس مذكرة بل اتفاق يتضمن تعهدات أمنية مقدمة لتركيا".

وأشار إلى أن استوكهولم تتواصل مع أنقرة فيما يخص قانون الإرهاب الجديد المتوقع دخوله حيز التنفيذ في السويد خلال ربيع العام القادم.

وتابع رئيس الوزراء السويدي: "بات هذا الوضع يعكس حقيقة انضمامنا إلى مكافحة الإرهاب مع الناتو".

وبخصوص تأخر تصديق أنقرة على انضمام السويد إلى الناتو قال كريستيرسون إن "الأمر الآن بيد تركيا، وأنا أحترم رأيها".

وأوضح أن الاتفاق الذي وقعته السويد وفنلندا مع تركيا يدل على أن البلدين يأخذان أمن تركيا على محمل الجد.

واستضافت العاصمة السويدية استوكهولم الجمعة ثاني اجتماعات الآلية المشتركة الدائمة المتشكلة في إطار المذكرة الثلاثية.

وذكر مكتب متحدث الرئاسة التركية أن إبراهيم قالن ونائب وزير الخارجية سادات أونال ترأسا الوفد التركي خلال الاجتماع الثاني.

وأشار البيان إلى أن الهدف من تشكيل الآلية المشتركة الدائمة هو ضمان تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق الثلاثي.

وحسب البيان رحبت الآلية المشتركة الدائمة بزيادة المستوى الفني للتنسيق بين الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، وبإحراز فنلندا والسويد تقدماً وفقاً للمذكرة، كما اتفقت الأطراف على مواصلة العمل لتنفيذها.

ووقعت تركيا مذكرة ثلاثية مع السويد وفنلندا بخصوص مكافحة الإرهاب خلال قمة الناتو بالعاصمة الإسبانية مدريد في 28 يونيو/حزيران الماضي.

وفي إطار المذكرة جرى تشكيل آلية مشتركة دائمة عقدت ثاني اجتماع لها في استوكهولم خلال وقت سابق الجمعة، فيما استضافت مدينة فانتا الفنلندية الاجتماع الأول في 26 أغسطس/آب الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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